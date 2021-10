C'est bon à savoir: Cap sur la dignité

C'est bon à savoir en partenariat avec l'AREQ-CSQ - L’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) est la plus importante association québécoise de personnes retraitées issues des services publics. Elle compte 60 000 membres venant de l’ensemble des régions du Québec. Son offensive de mobilisation Cap sur la dignité vise à mettre en lumière l’importance de prendre soin de nos aînés, qui ont pris soin de nous et qui ont grandement contribué à la société. Pour plus d’informations, visitez areq.lacsq.org/cap-sur-la-dignite.