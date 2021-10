SI ON S'AIMAIT

Un couple rationnel/émotif peut-il fonctionner?

Louise Sigouin, sexologue de Si on s'aimait, nous parle de la dualité rationnel/émotif et nous explique comment un couple formé d'un.e rationnel.le et d'un.e émotif.ve peut fonctionner. Elle fait un parallèle avec Marie-Denise et Tim, participants de l'émission, qui illustrent bien les défis de cette dualité. Elle nous parle également du couple de Dominic et Audrey, qui connait un début explosif, mais la passion peut-elle durer?

