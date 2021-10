VIE DE FAMILLE

Comment gérer les conflits

Les relations interpersonnelles sont au cœur nos vies. À tous les jours et peu importe notre âge, on côtoie des gens : nos parents, nos enfants, nos amis, nos collègues, notre parton, notre amoureux... Tous des individus avec qui nous avons le bonheur et parfois le malheur de négocier à tous les jours. Comment faire en sorte que nos rapports soient agréables et positifs avec tout ce beau monde malgré les conflits ou les tracas qui surviennent inévitablement en cours de route? On en parle avec Saskia Thuot, qui nous partage les conseils de Danie Beaulieu, docteure en psychologie et autrice du livre Gérer ses différends et ses différences.