TENDANCES > Mieux-être

Comment vieillir bien dans sa peau?

On dit que vieillir est un privilège qui n’est pas accordé à tous, mais ça comporte tout de même ses défis d’adaptation. La tête peut gagner en sagesse, qui se traduit souvent par une appréciation plus simple et légère de sa vie, on laisse tomber le superflu. Mais le corps, lui, peut entamer un processus de vieillissement qui demande un peu plus d’attention si on veut le ralentir. Geneviève Guérard nous partage des conseils issus d'études pour vieillir en pleine forme et surtout, être bien dans sa peau à tout âge!