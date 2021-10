SPCA DE MONTRÉAL : Kimmy aimerait s’installer chez vous!

Chaque semaine, l’équipe de Salut Bonjour met en lumière d’adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l’amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours, et les chiens 10 jours avant d’être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d’entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n’est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L’organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à cet adorable animal!

VOICI LA FICHE DE KIMMY :

Kimmy est une jolie tortue à oreilles rouges qui attend patiemment de vous rencontrer. Cette jeune adulte, qui avait probablement toujours vécu en captivité, a été retrouvée dehors et ne savait pas comment se débrouiller seule dans la nature. Heureusement, quelqu’un l’a amenée à la SPCA de Montréal où elle a reçu tous les soins dont elle avait besoin de la part de l’équipe vétérinaire de la SPCA. La jeune tortue reprend maintenant des forces au refuge. Il ne lui manque qu’une famille adoptive pour veiller sur elle! Bien que l’adorable Kimmy soit un peu craintive, elle est aussi curieuse et adore découvrir son environnement. Gourmande, elle se régale de fruits, de légumes et de crevettes et aime beaucoup se prélasser sous sa lampe chauffante!

Savez-vous que...?

Les tortues peuvent atteindre la taille d’un cantaloup et ont une espérance de vie de 30 à 40 ans.

L’aquarium doit être 10 fois plus grand que la tortue, afin que celle-ci ait l’espace dont elle a besoin pour nager.

L’été, certaines d’entre elles apprécient la chaleur du soleil et les balades dans l’herbe avec accès à l’eau. Mais prévoyez un espace clôturé qui sera bien surveillé, car les tortues sont étonnamment habiles pour creuser des tunnels!

Une tortue doit être nourrie environ trois fois par semaine avec de la moulée spécialement conçue pour son espèce, des protéines (comme des crevettes congelées), ainsi que des fruits et légumes.

Toutes sortes de jeux peuvent enrichir le quotidien des tortues afin de les stimuler physiquement et mentalement. Par exemple, elles essaieront de pousser des coquillages avec leur nez ou d’attraper une balle de ping-pong qui flotte dans leur aquarium. Au sol, des cachettes et tunnels fabriqués avec des boîtes de carton deviendront un véritable terrain d’exploration.

Bien entendu, chaque tortue a sa personnalité propre; certaines d’entre elles aiment même se faire gratter la carapace!

Il faut absolument s’abstenir de libérer une tortue à oreilles rouges dans la nature, car il s’agit d’une espèce envahissante. De plus, si elle a toujours vécu en captivité, elle ne saura pas comment se débrouiller une fois laissée à elle-même.

Pour adopter Kimmy

Si vous êtes intéressé par Kimmy, remplissez le formulaire d’adoption disponible sur le site de la SPCA de Montréal. Prenez soin toutefois de vérifier si elle se trouve toujours sur la page d’adoption , qui est mise à jour en temps réel, avant de transmettre le formulaire.

Si Kimmy est déjà adoptée, nous vous invitons à consulter les fiches des autres tortues en attente d’adoption. En espérant que vous trouverez votre compagnon zen bientôt, merci de choisir l’adoption!