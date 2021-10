Une cuisine patrimoniale remise au goût du jour

Les propriétaires de cette maison datant de 1815 tenaient à conserver la beauté patrimoniale du lieu, mais souhaitaient une cuisine plus actuelle qui réponde mieux à leur mode de vie. Tout un défi!

L'un est designer d’intérieur, l’autre, architecte: les propriétaires étaient bien placés pour rénover leur demeure historique. Ils ont gagné de l’espace et de la luminosité en abattant le mur qui séparait la cuisine de la salle à manger, puis ont aménagé harmonieusement les deux zones, tout en maximisant les rangements.

L’îlot en bois foncé, les armoires peintes en vert olive, les boutons dorés et les corniches moulurées s’accordent au style de la maison. Le tout est modernisé par des comptoirs en granit pâle.

Enfin, des objets de famille et des trouvailles de brocante exposés sur d’épaisses tablettes en bois renforcent l’esprit ancien de la propriété.

Les points forts

Les armoires de la salle à manger et de la cuisine sont identiques pour créer une continuité entre ces espaces. Pratique et décorative, la partie centrale du rangement mural sert de buffet.

Le vieux plancher a été seulement restauré afin de préserver l’aspect authentique de la pièce.

Plutôt que de dissimuler l’ancienne cheminée au- dessus de la cuisinière, on l’a mise en valeur par un carrelage blanc et une corniche de la même teinte que les armoires.

Le papier peint moutarde habillant le renfoncement qui jouxte le réfrigérateur et celui du mur de la salle à manger donne de l’éclat et de la personnalité au décor.

Aménagement et armoires Carriage Lane Design-Build et Joshua Design Co. • Poignées Myoh • Comptoirs Stone Edge Marble & Granite • Céramique (dans la zone cuisson) Saltillo Tile

& Stone • Robinets, suspensions (au-dessus de l’îlot) et applique pour tableau Robinson Lighting & Bath

Table de salle à manger RH • Suspensions (au-dessus de la table) et vase (sur l’îlot) cb2.ca • Papier peint moutarde Abstract 6484 Phillip Jeffries • Tableau Of Things Past • Tapis Ruggable • Peinture Taupe Classique HC-103 (armoires), Chêne Pâle OC-20 (murs) et Oie Blanche OC-17 (plafond) Benjamin Moore