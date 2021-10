Une maison de Calgary au style audacieux et fonctionnel

Cette nouvelle construction, complètement aménagée par un duo de designers inspirés, est devenue le refuge parfait pour une famille en quête de beauté et de fonctionnalité.

Klassen Photography

Avoir carte blanche dans un environnement dénudé était certes un rêve pour les designers Aly Velji et Katie Nelson, qui se sont vu confier le mandat de créer un intérieur audacieux et invitant pour un couple et leurs deux enfants. Aujourd’hui, la famille évolue dans cette demeure située à Calgary sans craindre les dégâts ou les traîneries, car tout a été pensé pour rendre le quotidien des occupants facile.

Il n’était toutefois pas question de lésiner sur le style. «Le premier défi a été de faire en sorte que la maison soit élégante sans avoir l’air d’une salle d’exposition», explique Aly Velji. Un savoureux mélange de meubles d’inspiration Mid-Century et de couleurs riches habille les pièces. «Les teintes de rouille, de moutarde et d’olive contrastent avec les éléments noir et blanc qui ponctuent chaque espace», poursuit Aly.

Dans les pièces à vivre, le duo d’experts a savamment exploité le pouvoir de la symétrie et de la géométrie au moyen d’œuvres d’art, de miroirs et de structures métalliques qui surprennent.

La salle à manger

Klassen Photography

Lorsqu’on veut créer un effet wow, rien de tel qu’un mobilier atypique. Ici, les courbes anguleuses des fauteuils s’harmonisent aux lignes des affiches encadrées. Ces œuvres d’Elvia Perrin ont d’ailleurs donné le ton à l’aménagement de la pièce: les tissus de recouvrement des fauteuils – l’un gris foncé, l’autre gris pâle – rappellent le noir et le blanc du travail de l’artiste.

Le mur du fond, découpé par des moulures, fait écho aux grandes baies vitrées à carreaux.

Klassen Photography

Aménagement Alykhan Velji et Katie Nelson, designers, Aly Velji Designs • Buffet et miroir cb2.ca • Vases en terre cuite West Elm • Tableaux à motifs graphiques Elvia Perrin • Feuillage artificiel Bernard Anderson Wholesale Florist • Table Crate and Barrel • Fauteuils article.com

Le salon

Klassen Photography

Une symétrie bien calculée se dessine autour de la cheminée. De part et d’autre sont installés des meubles intégrés garnis de paniers en osier qui accueillent les jouets des petits.

Qui dit famille avec enfants dit nécessité d’espaces de rangement! Puis il fallait un environnement facile d’entretien. Les designers ont opté pour le cuir, le lin et le marbre, des matières qui s’entremêlent avec bonheur dans ce décor pratique, mais loin d’être monotone.

Klassen Photography

Canapé modulaire CF Interiors • Fauteuils d’appoint en cuir article.com • Table basse Crate and Barrel • Lampadaire, appliques et vase (sur la table basse) HomeSense • Coussins EQ3 • Habillage de fenêtres sur mesure Tonic Living • Paniers Ikea • Tapis wayfair.ca• Tableaux (au-dessus des fauteuils d’appoint) Terran McNeely

Klassen Photography

L'aire ouverte et coin-repas

Klassen Photography

Le coin-repas donne sur une cour verdoyante. Les designers ont opté ici aussi pour un mobilier aux lignes complexes, qui s’harmonise avec le design graphique des cloisons métalliques qui ponctuent toute l’aire ouverte. Il ne faut pas avoir peur d’intégrer du noir dans un aménagement, surtout lorsque celui-ci est baigné de lumière naturelle.

Fauteuils et plante artificielle HomeSense • Chandeliers West Elm

La cuisine

Klassen Photography

Une fois de plus, les nuances foncées tiennent le haut du pavé, mais on y a associé de la céramique et des armoires blanches pour éclairer l’espace.

Les lambris du revêtement de la hotte, les étagères en bois et métal ainsi que les moulures qui ornent la structure de l’îlot donnent à l’ensemble un look farmhouse assez discret pour se marier avec brio à l’ambiance moderne du reste de la maison.

Robinets Delta Faucet • Luminaires Robinson Lighting & Bath • Quincaillerie Richelieu • Accessoires dans les étagères EQ3

L'entrée

Klassen Photography

Les propriétaires souhaitaient que le vestibule demeure spacieux et ouvert sur le reste de la maison. Pas de cloison ni de meuble encombrant (puisqu’une penderie jouxte la porte d’entrée, permettant de ranger manteaux et chaussures). On s’est contenté d’y placer une petite banquette et un long tapis, tout simplement.

Pour encadrer l’escalier, les balustrades et rampes –identiques à celle des pièces à vivre – donnent du caractère à l’espace sans l’alourdir grâce à leur design ajouré.

Banquette et tapis wayfair.ca • Coussins West Elm • Tableau (dans la cage d’escalier) James Wyper

La chambre de fille

Klassen Photography

Atmosphère à la fois charmante et chic dans la chambre de la fillette où un jardin fleuri plus grand que nature tient la vedette. C’est fou l’effet qu’on peut arriver à créer avec du papier peint! Malgré les couleurs foncées, l’atmosphère est légère comme tout grâce au mobilier blanc et aux touches de doré glamour.

Lit et fauteuil wayfair.ca • Table de chevet et pouf HomeSense • Literie West Elm • Coussins et tapis Ikea • Murale Rocky Mountain Decals • Tableau etsy.com

La chambre de garçon

Klassen Photography

L’univers du petit garçon a également été construit autour d’un papier peint. Comme il adore les dinosaures, on a choisi un motif qui nous ramène au temps de la préhistoire. Le lit en forme de maison correspond bien à l’esprit de l’enfance, de même que les pimpants accents de jaune. Pratiques, les poufs sont appréciés de maman lorsque vient le temps de lire l’histoire avant le dodo.

Klassen Photography

Lit wayfair.ca • Table de chevet HomeSense • Coussins Ikea et HomeSense • Murale Maxwell Fabrics

La chambre principale

Klassen Photography

La chambre du couple est digne des plus beaux hôtels de luxe. Le lit rembourré en lin beige, habillé de teintes douces, tranche sur le papier peint et les tables de chevet foncés. Les coussins verts et les lampes à abat-jour dorés agissent comme des accents lumineux dans ce décor feutré.

Pour un style plus décontracté, on peut faire comme ici: déposer simplement des tableaux sur les meubles plutôt que de les accrocher au mur.

Tête de lit Crate and Barrel • Tables de chevet wayfair.ca • Lampes HomeSense • Coussins en velours West Elm • Jeté par l’entremise d’Aly Velji Designs • Papier peint JF Fabrics • Habillage de fenêtres sur mesure Tonic Living • Tableaux Lauren McLaughlin

La salle de bains

Klassen Photography

La pièce reprend les thèmes de prédilection des designers: symétrie parfaite et couleurs sombres équilibrées par la douceur du blanc. La robinetterie et la quincaillerie noires ainsi que les accessoires aux détails dorés confèrent un luxe distinctif à l’aménagement. Enfin, on ne peut que constater qu’une touche de végétation, même artificielle, permet de rendre un décor plus vivant.