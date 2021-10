Une maison où les antiquités sont à l'honneur

Une maison plus que centenaire qui rencontre des propriétaires férus d’antiquités, et voilà que se met en place un décor situé quelque part entre le passé et le présent.

Lanternes Southworks Antiques • Couronne Home Depot

Jen et Tom adorent les objets qui ont une histoire. Lorsqu’ils ont visité cette résidence construite en 1883 à Paris, en Ontario, le coup de foudre a été instantané. «Nous habitions auparavant dans une maison relativement récente; elle n’offrait pas un cadre intéressant pour y mettre en valeur nos antiquités», explique le propriétaire, qui a tout fait pour conserver le cachet de cette belle d’autrefois.

Les rénovations n’ont pas été de tout repos cependant; il a fallu faire preuve de persévérance – les proprios ont repeint les murs quatre fois avant d’obtenir la teinte souhaitée! – d’ingéniosité et de patience. «J’avais tellement hâte de terminer les rénovations dans la cuisine que j’ai essayé d’enlever les armoires moi-même!» s’exclame Jen.

De son côté, Tom a dû se creuser les méninges pour réussir à refaire le câblage des luminaires anciens. Mais le jeu en valait la chandelle, car aujourd’hui cette demeure est en parfaite harmonie avec les goûts de ce couple de passionnés.

Le porche et la véranda

Qui a dit qu’une commode ne trouvait sa place que dans une chambre à coucher? Installé à l’extérieur, sur le porche, le vieux meuble donne le ton et offre un rangement non négligeable.

Dans la véranda, d’anciens sacs de farine transformés en rideau et en housses de coussin donnent au lieu beaucoup de cachet. Un canapé et un fauteuil en osier de seconde main habillent l’espace sans chichis. Rien de mieux pour faire le bonheur de la chienne Scarlett, qui peut s’y lover à sa guise!

Lanterne Canadian Tire • Jeté Bowles Hilltop Antiques & Vintage

La salle à manger

Ce qui est génial avec les antiquités, c’est qu’on peut s’amuser à se rappeler l’endroit d’où elles proviennent ou même se l’imaginer. Acquise dans un vieux couvent, la table remplie de vécu s’harmonise avec justesse aux chaises et au banc au look industriel.

Si chaque pièce de la maison possède un caractère unique, l’ajout de tapis persans aux teintes similaires permet de les relier entre elles.

Chaises en métal Mikga • Lustre Aberfoyle Antique Market • Miroir Southworks Antiques • Jeté HomeSense • Buste sur le manteau de foyer Bird & Bee Vintage • Tableau aigle (au-dessus du cadre de porte) Days Gone By Antiques • Branches de blé Tattered and Torn

Le salon

«Les portraits ne sont pas ceux de nos ancêtres, raconte le propriétaire, mais on aime croire qu’ils sont ceux de notre famille adoptive!»

Dans cette pièce, le passé est pleinement à l’honneur. Le canapé chesterfield en cuir est l’élément vedette de l’aménagement. On lui a associé un vieux coffre et une collection de valises qui font office de table basse et de table d’appoint. Voilà une façon ingénieuse d’intégrer des antiquités dans un décor; il suffit de leur trouver une nouvelle utilité.

Canapé Kensington RH • Suspension The Kings Bay • Coffre Objekts • Valises vintage Christie Antique & Vintage Show, Strathroy Antique Mall, Market Road Antiques, Southworks Antiques • Lampe de table Southworks Antiques • Coussins HomeSense • Tableaux Rhode Island Internet Consignment and Sales, Good Old Days Antique Auction, Old Town Hall Auctions, Christie Antique and Vintage Show, Waterford Antique Market • Peinture Normandie RL4349 (murs) Ralph Lauren; Pointe de crayon PPU18-2 (plafond) Behr

Fauteuils Tattered and Torn • Toucan sur piédestal Cabinet of Curiosities • Papier peint d’Amsterdam Element etsy.com

La cuisine

La pièce fonctionnelle et chargée de vécu mélange les styles avec brio. Les armoires Ikea, sobres et actuelles, ont été ornées de poignées noires en fonte, un matériau prisé par nos aïeux.

Sur les étagères se côtoient agréablement de la vaisselle de tous les jours et des objets d’autrefois. L’ameublement suranné, associé à une desserte en acier inoxydable, prouve à nouveau qu’ancien peut bien s’accorder avec contemporain.

Armoires et comptoirs Ikea • Poignées Aberfoyle Antique Market • Étagères Artefacts Salvage & Design • Table Southworks Antiques • Armoire ancienne 1871 Farmhouse • Céramique (dosseret) American Olean • Lustre Waterford Antique Market • Vaisselle Royal Dalton, Tattered and Torn, Cabinet of Curiosities, St. Jacobs Antiques Market, The Freelton Antique Mall • Peinture Pointe de crayon PPU18-2 (murs), Behr

La salle de bains

Il suffit parfois de peu de choses pour insuffler une ambiance particulière dans une pièce; ici, des bouteilles disposées derrière les portes vitrées des rangements rappellent les boutiques d’apothicaires. La baleine en bois peint, point de départ de l’aménagement, a orienté le choix des couleurs, notamment un gris foncé qui rend l’espace très chaleureux.

Enfin, les lignes contemporaines de la baignoire forment un contraste intéressant avec la tringle en métal à l’ancienne.

Céramique (plancher) Home Depot • Céramique (douche) Ove Decors • Baignoire Lowe’s • Baleine en bois peint Christie Antique and Vintage Show • Miroir (sur le dessus du rangement, près de la toilette) BuyRite Antiques & Collectibles • Tableaux (au-dessus de la toilette) Southworks Antiques, Objekts • Peinture Gris Asphalte N520-6 (portes et bas des murs) Behr