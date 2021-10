10 ESSENTIELS COCOONING 100% QUÉBÉCOIS POUR TRAVERSER L’HIVER AU CHAUD ET TOP CONFO

Le mercure dégringole, les journées raccourcissent et l’irrésistible envie de se blottir sous une doudou douillette, tisane à la main, pour binge watcher notre série préférée se fait sentir. Pas de doute, la saison froide approche, moment de l’année où s’envelopper de doux, de chaleureux, de confortable est tout ce qui importe. #PassionCocooning

C’est donc parce que votre bonheur nous tient à cœur que nous nous sommes lancé dans une épique chasse au confort, en quête des meilleurs essentiels qui sauront assurer le succès de vos séances de selfcare, cet hiver. Découvrez notre sélection de produits 100% québécois, tous plus hygge les uns que les autres qui vous aideront à profiter à plein de la saison officielle du cocooning.

Legging écolo

Idéal pour les séances de yoga improvisées ou pour flâner allègrement sur le divan, ce legging mystique et écologique est fait de bouteilles de plastique recyclées. Confo, écolo et divinement beau? On l’adopte illico!

Legging taille haute Univers, Rose Buddha , 125 $

Masque de sommeil pur luxe

Parce que qui n’aime pas un tricot tout doux pour dormir un peu plus longtemps, le matin... ou piquer un petit somme d’après-midi?

Masque de sommeil en laine mérinos extra-fine, Vol Privé , 60 $

Tenue de détente aussi stylée que confortable

Rester à l’intérieur ne signifie pas nécessairement négliger son look.

Haut écourté et Pantalon en tricot, Girl Crush Gang , 69,99 $ et 79,99 $.

Diffuseur de bonheur

On allie l’allure raffinée de ce diffuseur à l’effet thérapeutique des huiles essentielles pour une ambiance détente des plus réussies.

Diffuseur d’huiles essentielles Essor, Trois fois par jour , 74,95 $

Se chausser de doux

Aussi élégantes que confortables, ces pantoufles de fausse fourrure sont adorables comme tout! Parions que vous ne voudrez plus les enlever.

Pantoufles, Miiyu chez Simons, 39 $.

À la lueur d’une bougie

Parce qu’il n’y a rien de plus hygge qu’une maison remplie de bougies. Celle-ci rappelle le chalet niché au cœur d’une forêt de conifères. Bonheur olfactif assuré!

Bougie Gaspé, Les Lueurs , 28,95 $.

Une couverture lestée

L’ultime indispensable pour s’envelopper de bonheur.

Couverture lestée, Hush chez Linen Chest, 219,95 $.

Un bain rituel

Il n’y a presque rien d’aussi parfait qu’un bon bain chaud. Cette trousse pour le bain à la lavande et à la menthe est conçue pour aider à nourrir le corps et l’âme afin de favoriser une détente optimale.

Trousse immersive Lune, Selv Rituel, 38 $.

Un peu de poésie

Installez-vous confortablement avec ce recueil de poèmes modernes (en anglais) inspirés de l’amour et de la tristesse, du désir et de la nostalgie, de la fraternité et de l’amour de soi. Une œuvre de l’écrivaine et poète franco-québécoise Elodie Parthenay.

The Sun Always Knows Where to Find Me par Elodie Parthenay, 16,43 $

Un thé aussi beau que bon

Camellia Sinensis fait les plus beaux thés de fleurs entières qui soient. C’est presque trop beau pour être bu, mais vous ne pourrez pas vous en empêcher.