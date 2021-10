ENTREVUE

Ludivine Reding, ambassadrice pour À Go, on lit!

Ludivine Reding est l’une des ambassadrices pour la 4ème édition de À Go, on lit! La campagne a pour mission de créer un mouvement collectif fort et dédié à la lecture et au plaisir de lire chez les adolescents et jeunes adultes entre 14 et 20 ans. Les autres ambassadeurs pour l’édition 2021 sont Koriass, Kevin Raphaël et Valérie Chevalier. On parle avec Ludivine de sa passion pour la lecture et de ses livres coups de coeur. On en profite également pour prendre de ses nouvelles et s'informer sur ses projets actuels.