3 belles aubaines à moins de 20$ la bouteille

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1. Un grüner Autrichien au profil exotique vraiment irrésistible

Grüner Veltliner 2019

Domäne Wachau

Wachau - Autriche

Code : 13750089

Prix : 19,35 $

Disponibilités : 80 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des sushis, un ceviche de pétoncles ou une salade du jardin.

Ce blanc d’Europe de l’Est possède un charme fou. Un verre en appellera aisément un autre. Il est frais, bien sec (sans sucre), délicatement parfumé et fort plaisant en dégustation. N’oubliez pas la bouteille plus de 12 ou 18 mois dans la noirceur de votre réserve pour éviter les déceptions.

2. Un frais, glissant, juteux et rassasiant gamay européen

Côtes d’Auvergne 2018

L’Impromptu – Vignobles Saint-Verny

Loire - France

Code : 13343264

Prix : 19,70 $

Disponibilités : plus de 500 bouteilles en ligne et 140 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : un plateau de charcuteries, une recette de boudin noir ou des poivrons farcis de veau haché.

Oh qu’on aime ce joli et hyper désaltérant rouge ligérien fait à base de gamay. Il est issu de l’enivrante vallée de la Loire, mais il a des airs de rouge du Beaujolais. Les amoureux de vin peu tannique et bourré de fraîcheur seront aux p’tits oiseaux en sa présence. Une allonge de 2-3 ans en cave sera tout à fait possible.

3. Un rouge languedocien qui en offre énormément pour seulement 16-17$

Saint-Chinian 2019

Les Sentiers de Bagatelle – Donnadieu - Simon

Languedoc - France

Code : 642652

Prix : 16,65 $

Disponibilités : 105 bouteilles en ligne et 155 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1 gramme

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des burgers d’agneau, une pizza bien garnie, de juteuses côtes levées BBQ. Oui, toutes ces réponses !

Ce rouge du Sud de la France est encore et toujours, un des meilleurs rapports qualité/prix/plaisir en SAQ. Il pourrait même faire tout un pied de nez à bien des flacons coûtant 20-22$ l’unité. Haut pourcentage de syrah, du grenache ainsi qu’une petite pointe de mourvèdre sont présents dans ce diablement réussi assemblage méditerranéen. Vous pourrez même coucher la bouteille dans votre cellier pour encore 3-4 belles années.