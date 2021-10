Côtelettes d’agneau du Québec à la moutarde et au thym

Une recette parfaite pour une soirée d'automne.

Pour plus d’informations sur les produits et les recettes, visitez le chefcookit.com

INGRÉDIENTS

6 côtelettes d’agneau (400 g)

60 ml de moutarde de dijon

1 botte de thym frais

500 g de pommes de terre jaunes

60 ml de graines de chanvre

60 g de beurre non salé

10 feuilles de bette à carde

3 gousses d’ail

30 ml de demi-glace

PRÉPARATION

1. Mise en place

Préchauffer le four à «Broil». Écraser les gousses d'ail. Émincer la bette à carde et les tiges. Hacher le thym puis mélanger à la moutarde. Couper les pommes de terre en petits cubes.

2. Rôtir les graines de chanvre

Chauffer une poêle à feu moyen-élevé. Rôtir les graines de chanvre 3-5 minutes jusqu'à coloration. Retirer de la poêle.

Mettre la demi-glace dans une petite casserole avec 3⁄4-1 tasse d'eau. Amener à ébullition puis mijoter 3-5 minutes à feu moyen. Réserver.

3. Cuire les pommes de terre

Mettre les pommes de terre dans une casserole avec assez d'eau pour couvrir. Amener à ébullition et cuire 8-10 minutes. Égoutter et laisser sécher. Chauffer un généreux filet d'huile dans une poêle à feu moyen-élevé et cuire 5-6 minutes jusqu'à coloration. Écraser avec le 1/3 du beurre puis mélanger avec les graines de chanvre rôties. Saler et poivrer.

4. Cuire l'agneau

Saler et poivrer les côtelettes d'agneau. Ajouter un filet d'huile, le 1/3 du beurre et la moitié de l'ail à la poêle. Cuire les côtelettes 2 minutes de chaque côté. Arroser avec le beurre. Déposer sur une plaque recouverte de papier de cuisson. Badigeonner l'agneau avec la moutarde. Cuire dans le four 3-4 minutes.

5. Cuire la bette à carde

Ajouter le reste du beurre et de l'ail dans la poêle de l'agneau. Cuire les tiges de bette à carde1-2 minutes. Ajouter les feuilles et cuire 1-2 minutes. Ajouter la demi-glace et cuire 1-2 minutes. Saler et poivrer au goût.

6. Monter l'assiette

Servir l'agneau avec l'écrasé de pommes de terre et la bette à carde. Bon appétit!