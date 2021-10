Suggestions de lecture du 17 octobre

À voir aussi: Suggestions de lecture du 5 septembre 2021

La fortune sourit aux disparus

Enquête – Droit des femmes

Stephen Spotswood

Calmann Levy

L’histoire se déroule à New York dans les années 40. Un duo improbable formé de Lilian Pentecost, une enquêtrice célèbre, et Willowjean Parker, une employée de cirque téméraire, enquête sur le meurtre d’une riche veuve tuée lors d'une de ses soirées. L’arme du crime ? La boule de crystal utilisée par la voyante lors d’une séance de spiritisme organisée pour amuser les convives. Un polar rétro qui nous rappelle qu’il n’y a pas si longtemps, les droits des femmes à l’égard de leurs amours et de l'argent étaient bien différents.

Bermudes

Claire Legendre

Leméac

Un voyage entre l’Europe, Montréal et la Côte-Nord. Suivez la quête identitaire de cette narratrice qui se lance sur les traces d’une écrivaine disparue dans les eaux du fleuve Saint-Laurent. En marchant dans les pas de celle dont elle doit écrire la biographie, l’auteure fera des rencontres marquantes et trouvera une petite partie d’elle-même.

L’équilibre

Enquête politique

Cassie Bérard

La mèche

Et si chaque prison se trouvait sur un terrain privé et devenait la responsabilité de l’honnête citoyen ? Dans ce polar intrigant, on fait face à l’écroulement d’un système qui se voulait novateur, lorsque plusieurs prisonniers arrivent à s’échapper de leurs cellules. Estelle sera responsable de cette enquête hors du commun, qui mélange habilement la fiction et la possibilité d’une réalité où le commun des mortels aurait son mot à dire sur « l’équilibre » de la société.

Contrecoup - Disponible le 26 octobre

Marie Laberge

Québec Amérique

Une tuerie. Un tueur. Des victimes. Leurs familles. Marie Laberge manie encore une fois sa plume de façon divine afin de nous faire entrer dans l’univers des victimes collatérales d’un drame. Que se passe-t-il après ? Comment continuer à vivre malgré la douleur, la colère ou même la culpabilité de n’avoir rien pu faire. Dès les premières pages, vous serez happés par des sentiments fort contradictoires... Car même derrière l'horreur, il y a de l’amour et de la douceur.

Dans ma cuisine - Recettes et histoires pour la famille

Josée Bisaillon

Fonfon

Un magnifique livre pour toute la famille dans lequel vous retrouverez des recettes alléchantes accompagnées d’histoires hyper intéressantes. Parfait pour se remémorer de bons souvenirs en famille tout en se creusant l’appétit.