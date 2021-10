6 essentiels pour une salle de séjour ultra confortable

Pièce conviviale de la maison par excellence, la salle de séjour nécessite un aménagement bien pensé pour devenir un petit coin douillet.

Afin d’assurer une ambiance chaleureuse, on privilégie les teintes qui inspirent la détente comme les tons de terre, le blanc crème, le rose vieillot ou le vert sauge. Une fois la palette choisie et le style défini, mieux vaut penser pratique et adapter le choix des meubles aux besoins de toute la famille.

Pour transformer un salon en pièce design et fonctionnelle, faites un arrêt chez Brick. L’entreprise qui accompagne les Québécois depuis 50 ans dans leur projet de décoration ou de rénovation a tout ce qu’il faut sous un même toit, des meubles aux électroménagers en passant par les accessoires stylisés et les matelas.

Afin de bien vous orienter lors de votre prochaine visite – en magasin ou en ligne –, voici des incontournables à intégrer à la salle de séjour.

1. Des places assises tout confort

On le sait tous: un endroit douillet où se poser est la clé d’une salle de séjour réussie. Pour ce faire, il vaut mieux faire l’essai des fauteuils, divans et chaises inclinées directement en magasin. Préférez une assise et un dossier suffisamment larges pour offrir à la personne la plus grande de la maison une position ergonomique.

Si vous souhaitez que vos meubles traversent les années sans se démoder, optez pour des tissus aux teintes classiques, comme du brun ou du beige. Avec des accessoires colorés, vous pourrez aisément dynamiser l’espace!

2. Un pouf au style éclatant

Abordable, pratique et décoratif, le pouf a totalement sa place dans une salle de séjour. En raison de ses différentes déclinaisons de styles, cet accessoire tendance peut s’harmoniser à diverses ambiances.

Par exemple, il peut ajouter un punch de couleur vivifiant à la pièce ou encore se fondre dans le décor avec bon goût grâce à une forme sobre. Avec une texture capitonnée, le pouf instaure une touche de luxe illico.

En prime, on peut s’en servir non seulement comme repose-pied, mais aussi comme table d’appoint ou de rangement dissimulé.

3. Du rangement intelligent

Le pouf n’est pas le seul élément qui peut faire office de rangement dans le salon. Certains sectionnels sont munis d’un compartiment de rangement dissimulé ainsi qu’une station de recharge intégrée. De quoi réduire l’encombrement de manière ingénieuse!

Si l’espace le permet, misez également sur une bibliothèque ou d’élégantes tables à café gigognes afin de multiplier les surfaces de rangement sans surcharger la pièce. Pensez aussi à de belles boîtes ou des paniers qui serviront à garder hors de la vue les télécommandes et les jetés, par exemple.

4. Un téléviseur qui se fond dans le décor

Pour des moments de divertissement en solo, en amoureux ou en famille, la salle de séjour se doit d’être équipée d’un téléviseur.

Un modèle à écran plat fixé au mur sera aussi discret que pratique: personne n’a envie que le téléviseur devienne le centre d’intérêt de la pièce!

Chez Brick, vous trouverez différentes technologies qui se colleront à vos préférences, notamment les téléviseurs Ultra HD, 8K, DELO, QLED ou DEL.

5. Un foyer électrique chaleureux

Apportez la touche finale à votre espace grâce à un foyer électrique. En plus d’ajouter une touche de luxe à une pièce, l’élément assurera une atmosphère enveloppante et conviviale.

Pour un design contemporain, optez pour un modèle à cristaux de résine. Vous êtes plutôt du type scandinave? Recherchez un foyer de teinte unie et sans texture.

6. Un lit pour les invités

Pourquoi ne pas faire de votre salon une chambre d’amis supplémentaire? L’idéal est de choisir un meuble qui aura deux vocations comme un sofa-lit: plusieurs modèles savent allier le style au confort.

Pour vous guider dans l’aménagement d’une salle de séjour qui sera toute aussi belle que fonctionnelle, vous pouvez compter sur l’expert de l’ameublement Brick.