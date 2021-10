ENTREVUE

Les nombreux projets de Sophie Cadieux

Nous avons reçu la comédienne, metteure en scène et autrice Sophie Cadieux et avons parlé avec elle de ses nombreux projets professionnels et personnels. En plus de jouer dans L’Échappée, on pourra entre autres voir Sophie au théâtre dans Féministe pour homme, une pièce très attendue où elle sera seule sur scène!