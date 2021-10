RECETTE: Soupe de poulet, oignons caramélisés et orzo

RECETTE - Essayez cette recette facile et réconfortante de Soupe de poulet, oignons caramélisés et orzo, concoctée par Chef Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine Zeste. Apprenez-en plus sur l'équipement de cuisine utilisé par Jonathan sur canadiantire.ca.

SOUPE DE POULET, OIGNONS CARAMÉLISÉS ET ORZO

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : environ 20 minutes

Ingrédients

2 poitrines de poulet, désossées, sans peau, en cubes

5 ml (1 c. à thé) thym

45 ml (3 c. à table) huile d’olive

250 ml (1 tasse) vin blanc

2 l (8 tasses) bouillon de volaille faible en sel

250 ml (1 tasse) carotte, en brunoise

15 ml (1 c. à table) fécule de maïs, diluée dans un peu d’eau froide

1 l (4 tasses) feuilles d’épinard

250 ml (1 tasse) crème 15 %

Sel et poivre au goût

Les oignons caramélisés

3 oignons, émincés

2 piments Jalapenos, en brunoise (les graines et les membranes blanches retirées)

60 ml (4 c. à table) beurre

2 gousses d’ail, hachées

60 ml (4 c. à table) sirop d’érable

30 ml (2 c. à table) vinaigre blanc

500 ml (2 tasses) pâtes Orzo cuites

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Dans une casserole chaude, faire saisir le poulet et le thym dans un peu d’huile.

ÉTAPE 2

Saler, poivrer et déglacer au vin blanc.

ÉTAPE 3

Ajouter le bouillon, les carottes et laisser mijoter 15 minutes.

ÉTAPE 4

Ajouter la fécule, les épinards, la crème et laisser frémir 2 minutes. Vérifier l’assaisonnement.

ÉTAPE 5

Entre temps, dans une casserole ou une poêle chaude, faire revenir les oignons et les piments dans le beurre, 2 à 3 minutes.

ÉTAPE 6

Ajouter l’ail, le sirop d’érable, le vinaigre et laisser compoter, à feu doux, 5 minutes. Vérifier l’assaisonnement.

ÉTAPE 7

Dans chaque bol repartir la soupe au poulet, les oignons caramélisés et quelques pâtes cuites.