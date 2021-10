C'est bon à savoir en partenariat avec Snack Pow - Snack Pow, compagnie québécoise plus précisément de Sherbrooke, se distingue par des collations santé rassasiantes dans un contenant scellé, recyclable et refermable, qui se transporte facilement, et ce, en plus d’offrir un look coloré et attrayant. C’est une expérience unique, une nouvelle façon de déguster ses collations favorites sans même se salir les doigts.