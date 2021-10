SI ON S'AIMAIT

Comment surmonter les épreuves en début de relation?

Les débuts de relations peuvent soulever quelques inconforts et faire remonter à la surface d'anciennes blessures. Comment surmonter les épreuves qui viennent à cette étape de la vie à deux? Comment exprimer nos limites et nos irritants en évitant de blesser l'autre? Comment savoir quand il faut persévérer et, à l'inverser, quand il est temps de se séprarer? Louise Sigouin répond à nos questions. Elle illustre la situation en donnant comme exemple les couples de l'émission Si on s'aimait. Est-ce que Dominic et Audrey, Vicky et François et Marie-Denis et Tim arriveront à relever les défis pour passer à la prochaine étape de leur relation?

