Tout sur Culottes Menstruelles et 7 marques québécoises à essayer

Outre les crampes et les fringales, l’un des aspects les plus frustrants des menstruations est qu’elles sont imprévisibles. Que vous en soyez à vos premières règles ou en plein postpartum, il y a de fortes chances qu’une fuite ou un incident se produise à l’occasion, et ce, même si vous portez une serviette ou un tampon. Mais il existe une solution : les culottes menstruelles.

En quoi consiste la culotte menstruelle?

Bien qu’elle ressemble à une culotte standard, la culotte menstruelle est dotée d’une zone absorbante qui, telle une serviette hygiénique intégrée, éloigne l’humidité de la surface. En général, on ne remarque pas qu’il y a un coussinet, car il n’y a aucune bosse apparente ni adhésif ou ailes inconfortables, d’agents blanchissants nocifs ou toute autre caractéristique gênante liée aux serviettes traditionnelles.

Le fait de ne plus porter de serviette, de tampon ou même de coupe menstruelle peut vous sembler impensable si vous n’avez jamais essayé les culottes menstruelles, mais en adopter une paire pourrait très bien sauver votre santé mentale, vos draps (et vos pantalons blancs!). L’aspect hygiène vous inquiète? Les culottes menstruelles sont tout à fait hygiéniques et sont conçues dans des matières aux propriétés antimicrobiennes et respirantes permettant d’éviter les odeurs.

Pour tous les goûts... et tous les flux!

La clé est de trouver la culotte menstruelle qui vous convient. Certaines sont conçues pour être portées en complément d’un tampon ou d’une coupe menstruelle, tandis que d’autres sont faites pour des règles plus abondantes et comportent plusieurs couches de tissu : du coton qui évacue l’humidité, une doublure qui retient les odeurs, un tissu super absorbant et une barrière antifuite.

Ensuite, il vous faudra simplement de choisir la bonne culotte en fonction de vos besoins et de l’abondance de votre flux. Si vous êtes nerveuse à l’idée de l’utiliser pour la première fois, essayez-la d’abord les jours de flux léger, comme au début ou à la fin de vos menstruations. Vous pouvez aussi les associer à vos autres produits menstruels. Notez que les culottes menstruelles sont tout aussi pratiques pour les fuites urinaires.

Il y a un autre avantage de taille à utiliser les culottes hygiéniques : elles sont, pour la plupart, réutilisables, donc respectueuses de l’environnement. Pour que vos culottes menstruelles restent bien propres, assurez-vous de les rincer à l’eau froide avant de les envoyer dans la machine à laver. Vous voulez également vous assurer de bien les nettoyer, car les restes de sang peuvent favoriser la croissance bactérienne. Mais une fois bien propres, vous pouvez les réutiliser encore et encore et vaquer à vos occupations en toute paix d’esprit.

Psst! Certaines municipalités offrent même une subvention pour l’achat de produits menstruels durables . Aucune raison de ne pas essayer la culotte menstruelle!

Voici 7 culottes menstruelles québécoises à tester sans tarder :

Culotte French Cut, Thinx, 35$

Culotte La Dentelle, Mme L'Ovary, 67,95$

Culotte taille haute, Ora Protections, 33,99$

Culotte menstruelle Fleurs Vintage, Marie fil, 39,99$

Tanga en coton biologique, Viita Protection, 24,99$

Culotte menstruelle Charme, 34,99$

Culotte Dream, Ellza, 49,99$