La pleine lune d’octobre apportera un vent de changement

Les pleines lunes sont généralement intenses, mais elles servent souvent de points de repère précieux pour examiner des émotions profondes et mettre la touche finale à une histoire avant d’en entamer une autre. Cette année, la pleine lune du 20 octobre 2021 est appelée pleine lune du chasseur et est celle qui suit traditionnellement la pleine lune des récoltes. C’est aussi la plus proche de l’équinoxe d’automne.

Le thème de cette pleine lune en Bélier est «se débarrasser du vieux pour faire place au nouveau». Ainsi, préparez-vous à accueillir de meilleures ententes, des relations plus équilibrées, et des changements importants qui vous mèneront vers une croissance positive. La pleine lune fournira l’énergie nécessaire pour aller de l’avant et revendiquer activement vos désirs personnels.

Place au grand ménage

Avec la lune dans le signe individualiste du Bélier et le soleil dans le signe des relations, la Balance, l’énergie qui en découlera mettra en lumière vos réels besoins individuels, vos désirs et vos envies dans toutes vos relations alignées avec vous, la pleine lune du chasseur en Bélier vous pousse à prendre les devants et à faire les changements qui s’imposent.

Pendant cette pleine lune, il y aura également un carré en T cardinal transformateur entre la lune en Bélier, le soleil en Balance, Mars en Balance et Pluton en Capricorne. Les carrés sont des connexions planétaires qui représentent la résistance ou la tension, alors attendez-vous à des désaccords, des discussions profondes, des ruptures et des fins de contrats. Cet alignement planétaire fait souffler un vent de changement. Pluton en Capricorne cherche à briser les vieilles structures qui ne vous sont plus utiles, et ce sera le centre vibratoire pendant ce portail de pleine lune.

Cette pleine lune aura un impact important et vous incitera à vous honorer en priorité

Même si le changement peut sembler inconfortable, il y a un aspect positif à cette pleine lune en Bélier. Le soleil de la Balance et Mars recevront un soutien énorme grâce à leur connexion avec le bénéfique Jupiter en Verseau. Toute fin de contrat ou de relation qui se produit à cette période sera rapidement remplacée par des opportunités positives. Mercure en Balance formera des accords harmonieux avec la Lune noire en Gémeaux et Saturne en Verseau. Ensemble, ils apporteront la clarté mentale nécessaire pour dire ce que vous avez sur le cœur et choisir la souveraineté plutôt que de faire des concessions.

