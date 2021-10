ENTREVUE

Louise Deschâtelets lance le livre «Carnet d’un voyage intérieur»

Depuis 50 ans, Louise Deschâtelets fait partie de notre paysage télévisuel! Une comédienne, une animatrice et une rédactrice toujours à l’écoute des gens. Dans son nouveau livre Carnet d’un voyage intérieur, elle nous propose le plus beau des voyages: celui qu’on fait à l’intérieur de soi. Le livre se veut avant tout un exercice d’écriture thérapeutique. Le lecteur est invité à écrire ses pensées tous les jours et à examiner toutes les semaines ce qu’il a retenu. On parle avec Louise de ce nouveau projet et notre équipe se confie à elle.