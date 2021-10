5 soupers de semaine pour toute la famille prêts en moins de 30 minutes

Si vous avez 30 minutes devant vous, vous avez le temps de préparer l'une de ces recettes de souper faciles et rapides dont vos convives parleront des jours durant. Grâce à des méthodes de cuisson rapides et à des ingrédients pratico-pratiques, ces délicieux repas seront sur la table en un clin d'œil, et ce, sans aucun compromis sur la saveur. Vous êtes sûr de plaire à tous avec ces recettes de pâtes véganes ou pas, saumon en croûte sucrée salée, risotto d'automne, poulet aux portobellos et plus!

À lire aussi : Retour à la routine : 3 recettes pour varier votre menu de la semaine

© A Dash of Honey

Si vous souhaitez réduire votre consommation de viande sans pour autant compromettre le goût, vous serez servi avec cette recette de pâtes ultra crémeuses et bourrée de saveur!

© Zeste

Facile, rapide et pratique, cette recette de quesadilla délicieusement fromagée coche toutes les cases et plaira même aux enfants!

© Dash of Honey

Oh la la! On salive rien qu’à l’idée de goûter à ce petit plat sucré salé avec une touche délicieusement croquante prêt en seulement 17 minutes!

L’image parle d’elle même. Qui ne voudrais pas se délecter de ce plat de semaine réconfortant digne des meilleures tables en ville?

Facile à préparer et savoureux à souhait, ce classique revisité avec une délicieuse courge de saison saura ravir vos papilles à coup sûr!

À lire aussi : Nos 5 meilleures recettes pour les lunchs

© Trois fois par jour

Un petit plat de pâte tout simple qui nous rappelle l’été. Un repas débordant de saveur, grâce aux crevettes, au maïs et à la fleur d’ail, dont on en reprendra volontiers deux ou trois assiettes!