ENTREVUE

Maxime Landry lance deux nouveaux albums

Maxime Landry lance 2 nouveaux albums 100% country et festifs, dont il assure la réalisation, la direction artistique et la production. Il s’est inspiré des chansons qui ont marqué ses plus beaux souvenirs d'enfance. « Le Party beauceron Volume 2 » regroupe 10 chansons associées à ses partys de famille. Très attaché à ses origines, il revisite ces classiques qui ont marqué les belles années musicales au Québec. Un album qui s’écoute tout au long de l’année! « Noël beauceron » regroupe pour sa part 10 classiques de Noël et du jour de l’An. Tout ce qu’il faut pour un beau temps des fêtes! Maxime a invité sa famille et ses amis à le rejoindre en studio à Montréal pour mettre leurs voix sur ces chansons qui ont bercé son enfance et sa jeunesse. On parle avec lui de ces deux albums ainsi que de son amour des traditions et de la fête.