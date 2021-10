De belles trouvailles portugaises à petits prix!

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

Pour plus d’informations, visitez : https://www.facebook.com/WinesofPortugalCanada/

1. Un blanc aussi charmant qu’épatant à seulement 13 dollars

Vinho Regional Peninsula de Setúbal 2020

Adega de Pegões - Santo Isidro

Péninsule de Setúbal - Portugal

Code : 10838801

Prix : 13,00 $

Disponibilités : 150 bouteilles en ligne et 370 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 5 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : un assortiment de vitaminés légumes croquants ou une salade de quinoa.

Ce blanc ibérique n’a rien pour appeler sa mère vous me direz, mais il est diablement réussi pour un petit 13 huards. Ses émanations d’agrumes, de fleurs blanches et de pomme verte sont bien invitantes. Sans posséder un volume gustatif immense, la bouche est fraîche, facile et de bonne vigueur. C’est plaisant, passe-partout et vachement agréable comme type de produit en début de semaine. N’oubliez pas la bouteille plus de 12 à 18 mois dans votre réserve.

2. Un rouge du Douro qui en offre beaucoup pour sa modeste facture

Douro 2019

Reserva - Castelinho

Douro - Portugal

Code : 11115073

Prix : 16,70 $

Disponibilités : 200 bouteilles en ligne et 195 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette de roast beef ou un burger de porc effiloché.

Cette cuvée m’épate, m’étonne et me charme année après année. Par sa qualité constante, par son fruité net et précis et par son petit prix. La fabuleuse (et tout simplement splendide) région viticole du Douro a beaucoup à offrir. On y élabore le célèbre Porto mais également des vins secs dignes de mention. Ne ratez pas ce Reserva de la maison Castelinho! Les plus patients pourront l’allonger encore 3-4 bonnes années dans leur cellier.

3. Un vin du Portugal septentrional qui rendra honneur aux viandes de bois

Douro 2019

Diálogo - Niepoort

Douro - Portugal

Code : 12098033

Prix : 16,10 $

Disponibilités : 170 bouteilles en ligne et 390 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : des réconfortants plats mijotés faits à base de caribou, d’orignal, de chevreuil, de légumes racines et de champignons sauvages.

En blanc comme en rouge, en magnum comme en bouteille régulière de 750 ml, cette cuvée Diálogo a toujours sa place sur la table de notre salle à dîner. Un rouge «milieu de gamme» qui ne vous fera assurément pas toucher le firmament portugais. Par contre, en tenant compte qu’il coûte seulement 16$, vous serez vous aussi séduit et entièrement satisfait. Il tiendra la route encore 3-4 ans en cave.