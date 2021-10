3 recettes réconfortantes et nutritives parfaites pour profiter de l’automne

En automne, le temps semble ralentir, amenant avec lui l’envie (et le temps!) de concocter des repas à la fois savoureux et réconfortants.

Afin de rendre les potages, sauces, mijotés et autres mets aussi bons que nourrissants, il faut veiller à y ajouter des vitamines, des minéraux et suffisamment de protéines. Le lait fairlifeMD est d’ailleurs un ingrédient expert en la matière en raison de sa haute teneur en protéines, en calcium et en vitamines B12, A, C et D.

Il s’agit d’un lait ultrafiltré 100 % canadien, avec 50 % plus de protéines et 50 % moins de sucre que le lait ordinaire.

Envie de donner un boost nutritif à votre popote d’automne?

Voici 3 recettes délicieuses et consistantes à préparer dès ce soir:

Ingrédients:

250 ml (1 tasse) de lait entier ultrafiltré fairlife MD 3,25 %

3,25 % 750 ml (3 tasses) de courge Butternut, en dés

1 carotte, pelée et coupée en morceaux

1 gros oignon, pelé et coupé en morceaux

1 pomme Golden Delicious, pelée épépinée et coupée en morceaux

60 ml (4 c. à soupe) d’huile d’olive extra-vierge divisée

2,5 ml (1⁄2 c. à thé) de sel de mer divisé

5 tours de poivre noir fraîchement moulu

1 poireau (les parties blanches et vert pâle seulement), nettoyé et finement tranché

10 ml (2 c. à thé) de gingembre frais, pelé et haché

12,5 ml (2 1⁄2 c. à thé) de poudre de cari

500 ml (2 tasses) de bouillon de poulet ou de légumes

Préparation:

1. Préchauffer le four à 215 °C (425 °F). Couvrir une plaque de cuisson d’une feuille de papier sulfurisé.

2. Disposer sur la plaque les morceaux de courge Butternut, de carotte, d’oignon et de pomme. Arroser de 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive extra-vierge. Saupoudrer 1 ml (1⁄4 de c. à thé) de sel de mer et remuer pour bien répartir. Faire rôtir au four de 30 à 40 minutes, jusqu’à ce que certaines parties soient noircies. Jeter les parties carbonisées.

3. Faire chauffer une grande casserole à feu moyen et y mettre le reste de l’huile d’olive et du sel ainsi que le poivre et le poireau. Faire suer en remuant souvent pendant 3 minutes et réduire le feu si le poireau commence à brunir. Ajouter le gingembre et la poudre de cari et faire cuire encore 2 minutes en remuant.

4. Ajouter les ingrédients rôtis au four et le bouillon dans la casserole. Augmenter à feu vif pour amener à ébullition. Réduire ensuite et laisser mijoter 2 minutes.

5. Retirer la casserole du feu et passer la soupe au mélangeur à main ou au mélangeur jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse. Incorporer le lait entier ultrafiltré fairlifeMD 3,25 %. Saler et poivrer au goût. Servir chaud.

Getty Images/iStockphoto

Ingrédients:

625 ml (2 1⁄2 tasses) de lait entier ultrafiltré fairlife MD 3.25 %

3.25 % 30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé, à température ambiante

30 ml (2 c. à soupe) de farine tout usage

3 poitrines de poulet désossées sans peau, en fines tranches

1 ml (1⁄4 c. à thé) de sel casher

4 tours de poivre noir fraîchement moulu

1 ml (1⁄4 c. à thé) de poudre d’oignon

45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive extra-vierge

1 litre (4 tasses) de fleurettes de brocoli

375 g de fettucines secs

2 gousses d’ail pelées et légèrement écrasées

1 tige de romarin frais écrasé avec le dos d’un couteau

5 tours de poivre noir fraîchement moulu

2 pincées de muscade

75 g de gorgonzola doux, défait en morceaux

Sel de mer, au goût

Préparation:

1. Dans un petit bol, combiner le beurre et la farine pour obtenir une pâte homogène. Réserver.

2. Dans une assiette, assaisonner les poitrines de poulet de sel, de poivre et de poudre d’oignon en les mélangeant pour les couvrir uniformément.

3. Faire chauffer une poêle de 25 à 30 cm de diamètre à feu moyen. En même temps, faire bouillir l’eau pour les pâtes dans une grande casserole.

4. Verser l’huile d’olive dans la poêle chaude et y déposer le poulet assaisonné. Faire sauter en remuant souvent jusqu’à ce que le poulet soit cuit, puis le déposer sur une assiette. Laisser la poêle refroidir, puis éponger les résidus d’huile et de gras à l’aide d’un essuie-tout. Remettre la poêle sur une plaque éteinte de la cuisinière.

5. Lorsque l’eau bout, remplir la moitié d'un grand bol à mélanger de glaçons et verser de l’eau froide jusqu’à recouvrir les glaçons. Mettre les fleurettes de brocoli dans l’eau bouillante de 30 secondes à 1 minute, pour qu’elles soient plus ou moins croquantes, puis les retirer rapidement à l’aide d’une écumoire et les plonger dans le bol d’eau glacée. Laisser refroidir complètement avant d’égoutter.

6. Ramener à ébullition l’eau de cuisson des brocolis et y plonger les fettucines. Suivre les indications sur l’emballage pour une cuisson al dente et faire égoutter dans une passoire.

7. Pendant la cuisson des pâtes, préparer la sauce. Dans la poêle utilisée pour le poulet, verser le lait entier ultrafiltré fairlifeMD 3,25 % et ajouter l’ail, le romarin, le poivre, la muscade et le gorgonzola.

8. Faire chauffer à feu moyen jusqu’à ébullition en remuant pour faire fondre et incorporer le fromage. Lorsque la sauce bout, réduire le feu jusqu’à ce qu’elle ne fasse plus que de petites bulles. Laisser mijoter doucement de 8 à 10 minutes.

9. Retirer les gousses d’ail et les tiges de romarin. Pour épaissir la sauce, incorporer au fouet le mélange de beurre et de farine et laisser mijoter pendant 1 à 2 minutes. Éteindre le feu et saler au goût.

10. Une fois les pâtes cuites al dente, les égoutter dans une passoire. Verser la sauce au gorgonzola dans la casserole, puis les pâtes égouttées, le brocoli et le poulet. Bien mélanger et servir immédiatement.

s

Grâce à la texture onctueuse du lait fairlifeMD, ces 3 recettes – ainsi que vos grands classiques qui nécessitent du lait – seront encore plus savoureuses! La prochaine fois que vous passerez à l'épicerie, pensez à ajouter à votre panier le lait nutritif et protéiné fairlifeMD, offert en version 0 %, 1 %, 2 %, 3,25 % ou en version chocolatée 2 %.