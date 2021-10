ENTREVUE

Phil Roy, de retour avec un deuxième one-man-show

Au cours de la dernière année et demi, l’humoriste Phil Roy a été bien occupé. En plus de projets comme le Wifi Comédie club, il a peaufiné l’écriture de son tout nouveau spectacle solo. Plus de 2 ans après la dernière représentation de Monsieur, Phil Roy revient avec un tout nouveau spectacle: Philou! Il s’apprête également à devenir papa très bientôt. On parle de ces deux beaux projets avec lui et on prend de ses nouvelles.