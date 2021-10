15 costumes de dernière minute à faire soi-même pour gagner Halloween cette année

Il arrive que Halloween nous surprenne dans le détour et on finit parfois par se retrouver, la veille du jour H, dans l’allée des costumes d’Halloween du magasin à grande surface le plus près, en se promettant de ne plus jamais s’y prendre à la dernière minute.

Si c’est votre cas cette année, pas de panique! Avant de remplir votre panier virtuel de fournitures de bricolage, de maquillage, de perruques et d’autres accessoires de déguisement, regardez ce que vous avez déjà dans votre garde-robe, car la plupart des costumes d’Halloween à faire soi-même figurant sur cette liste peuvent être réalisés avec des items que vous avez déjà à la maison. À vos marques, prêts? À vos ciseaux!

À voir aussi : Des idées de costumes d'Halloween faits maison

Costume de la Reine de cœur

Pour fabriquer ce col de cartes inspiré d’Alice au pays des merveilles, coupez une feuille de papier épais ou de carton pour en faire un tour de cou. Ensuite, collez des cartes à jouer tout autour du col en les superposant pour créer un effet éventail. Portez-le avec une robe rouge et des lèvres écarlates, et le tour est joué!

Costume de licorne

Ce costume de licorne est facile à réaliser, même à la dernière minute. Tout ce qu’il faut c’est un serre-tête de licorne, que vous trouverez peut-être dans les jouets des enfants, ou dans un magasin à un dollar, une couronne de fausses fleurs et un maquillage coloré. Osez une coloration temporaire pour cheveux pour une touche de magie supplémentaire!

Costume d’émoji

Que du carton de couleurs jaune, rouge et brun ainsi que des sangles ou des cordons noirs est nécessaire pour obtenir un costume d’émoji des plus réussis.

Costume de cupcake

C’est la fête! Collez des bandelettes de feutre multicolore sur un coton ouaté, puis accessoirisez le tout d’un serre-tête sur lequel vous aurez fixé une bougie fabriquée à l’aide d’un rouleau de papier hygiénique ou essuie-tout enrobé de carton coloré et surmonté d’une flamme cartonnée.

À lire aussi : Des idées de maquillages pour Halloween

Costume d’ananas

Nul besoin de dépenser des fortunes pour un costume époustouflant pour Halloween. Assemblez plusieurs feuilles de carton vert autour d’un rouleau de papier hygiénique de façon à former la tête de l’ananas. Collez le tout sur un serre-tête ou un bandeau. Enfilez ensuite une robe ou un haut jaune vif pour obtenir un costume d’ananas en un rien de temps.

Costume de flamand rose

L’avantage de ce costume est qu’il peut être personnalisé tant pour adulte que pour enfants de tous âges. La confection se fait en deux étapes : nouez une bande élastique aussi longue que votre tour de taille, puis attachez-y plusieurs demi-boas de plumes pour former une jupe de plumes. Garder un demi-boa pour former le cou du flamand. Pour la tête, découpez les formes dans du feutre ou du carton épais, assemblez la tête puis collez-la au bout du cou. Fixez quelques plumes sur un serre-tête et enfilez le tout sur une robe ou une combinaison rose pour compléter ce déguisement des plus flamboyants.

Costume de Cube Rubik

Le classique jeu de patience ne perd jamais en popularité. C’est donc toujours une bonne idée de le flasher en version costume pour vos partys d’Halloween. Pour y arriver, vous n’aurez besoin que d’une grande boîte de carton, de la peinture noire, des cartons de couleurs différentes, de la colle chaude et de bons ciseaux. Il vous faudra d’abord couper les trous pour les bras, la tête et le bas du corps, puis couvrez la boîte de peinture noire en vaporisateur. Coupez les cartons colorés en carrés arrondis et collez-les sur la boîte pour former le cube Rubik.

Costume de Piñata

Épatez la galerie avec ce costume de pinata ultra colorée en collant des bandelettes de papier crépon sur des longueurs de ruban que vos apposerez ensuite sur un haut et un pantalon ample à l’aide de colle chaude ou d’adhésif à tissu. Pour les ornements de tête, collez deux chapeaux de fête sur un serre-tête ou un capuchon et décorez le tout de bandelettes de papier crépon.

Costume de Mime

Si vous êtes à la recherche d’un costume bon marché, fouillez dans votre penderie. Vous n’avez pas besoin de grand-chose pour vous transformer en mime : un pantalon noir ou une salopette et un haut rayé, ainsi que des accessoires comme un foulard, un chapeau et des gants feront l’affaire.

Costume de machine à gomme

Collez des pompons multicolores sur un haut blanc, portez-le sur un pantalon ou une jupe rouge et ajoutez une affichette où vous aurez inscrit «25 ¢» au marqueur noir et place au mystère et boule de gomme!

À lire aussi : 25 costumes d'Halloween pour les couples qui veulent voler la vedette

Costume de Chauve Souris

© Merrick White/SheKnows

Pour ce costume de chauve-souris, il vous faut une robe noire longueur genou ou midi, du tissu noir pour y couper une cape et des oreilles de chauve-souris à coller sur un serre-tête et des chaussures noires. Bonus : la robe se portera très bien après Halloween!

Costume Où est Charlie?

Un chandail rayé rouge et blanc, une tuque, une paire de jeans bleu et des lunettes rondes sont tout ce dont vous avez besoin pour recréer le personnage de bande dessinée préféré de tous. Et pourquoi pas en faire une thématique pour toute la famille?

Winnie l’ourson

Confort assuré dans ce costume de Winnie l’ourson réalisé à l’aide d’un pull surdimensionné couleur chamois et d’un haut écourté rouge que vous aurez coupé dans un t-shirt XXL. Découpez des oreilles d’ourson dans du feutre chamois puis collez-les sur un serre-tête de votre choix.

50 nuances de Grey

Voilà un costume facile et rapide qui fera rigoler à coup sûr! Le costume d’Halloween 50 nuances de Grey est réalisé à partir de n’importe quel vêtement gris, comme un t-shirt et un jean gris. Ensuite, collez-y un tas de cartons d’échantillons de peinture grise de votre quincaillerie locale.

Squelette

Pour réaliser ce squelette particulièrement adorable, découpez des sections d’un t-shirt pour créer une illusion de cage thoracique et collez un cœur en papier en dessous. Un maquillage noir et blanc viendra compléter ce déguisement mortel à la perfection.