ENTREVUE

Les projets de Patrice Robitaille

On parle avec Patrice Robitaille de ses projets actuels, dont le film Une révision, qui prendra l'affiche le 4 novembre partout au Québec et qui a séduit le public du Festival d’Angoulème en France un peu plus tôt cette année. On lui parle également du film Au revoir le bonheur, dans lequel Patrice partage la vedette avec, notamment, François Arnaud, Antoine Bertrand, Louis Morissette, Julie Le Breton et Charlotte Aubin.

Voyez la suite de l'entrevue ici: