SI ON S'AIMAIT

Faut-il être flexible dans nos critères amoureux?

Un partenaire qui ne partage pas les mêmes passions que nous ou qui a un style vestimentaire qui ne nous plait pas sont-elles de bonnes raisons pour mettre fin à une relation? Est-ce qu'il est possible d'être épanoui(e) en couple avec une personne très différente de nous? Doit-on faire preuve d'un peu plus de souplesse dans nos critères amoureux? Louise Sigouin, sexologue, nous partage quelques conseils et répond à nos questions. Les couples de Jean-François et Isabelle et de Dominic et Audrey arriveront-ils à surmonter leurs différences? Voyez Si on s'aimait, du lundi au jeudi, 19h30, à TVA et TVA+.