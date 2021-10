12 idées de maquillages d’Halloween pour un déguisement de dernière minute réussi

Halloween est presque arrivée, ce qui veut dire que si vous n'avez pas encore trouvé de costume, vos options sont limitées à l'approche du 31. Vous pouvez vous contenter du classique costume de fantôme avec un drap sur la tête ou d'un bandeau à oreilles de chat, mais vous pouvez aussi fouiller dans votre trousse à maquillage et faire preuve de créativité. Avec un peu d'eye-liner et d'ombre à paupières, vous pouvez obtenir un look festif, amusant et surtout effrayant.

De Pinterest à Instagram, en passant par TikTok et Youtube, nous avons épluché le Web et les plateformes sociales pour vous dénicher les meilleures idées de maquillage facile pour Halloween 2021. Laissez-vous inspirer!

Maquillage Pennywise

Le look de Pennywise est assez intense, mais cette version simplifiée adoptée par Demi Lovato est plus soft et peut être facilement recréée pour Halloween.

Maquillage illusion d’optique

Non, vos yeux ne vous jouent pas de tours : ce tutoriel de maquillage d'Halloween consiste en fait à dessiner un deuxième visage sur votre vrai visage. C'est facile? Pas vraiment. Cela en vaut la peine? Oui. La Youtubeuse Cynthia Dulude vous montre comment.

Maquillage glam de créature Frankenstein

Si «glam» + «Frankenstein» sont deux mots que vous n'auriez jamais imaginé ensemble, jetez un œil à ce maquillage d'Halloween. Voilà le plus mignon des monstres de Frankenstein pour Halloween, avec une lèvre rouge audacieuse, un fard à paupières violet et de la peinture pour le visage.

Maquillage de Joker

Toute version du Joker est un bon choix, mais la plus récente version de Joaquin Phoenix semble la plus moderne (et la plus facile à réaliser).

Maquillage de tête de mort

On aime la simplicité (et la beauté!) de ce maquillage d'Halloween de dernière minute. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un eye-liner noir en gel et d'une palette d'ombres à paupières neutres et sombres. C'est assez facile.

Maquillage de lionne

Cette année, troquez le classique maquillage de chat pour celui d'une lionne et vous ferez assurément tourner les têtes sur votre passage.

Maquillage de robot

Vous ne voulez pas vous casser la tête avec trop de couleurs? Optez pour ce maquillage de robot pour Halloween, pour lequel tout ce dont vous aurez besoin est d’un eye-liner liquide pour créer ces lignes de robot. C'est une idée ultra facile à réaliser à la dernière minute.

Maquillage de zombie

Si vous préférez un costume qui fait peur, ce zombie couvert de faux sang effraiera tout le monde. Utilisez une palette d'ombres à paupières aux tons froids pour créer un regard enfoncé dans les yeux. Utilisez de la colle à cils et du faux sang pour créer des croûtes sur tout le visage et le cou afin de rendre le tout encore plus effrayant.

Maquillage de poupée

La maquilleuse Maria Starkey ajoute des points de suture et des fissures, d'où ressort un peu de bourrure de coton, autour de son visage et de son décolleté pour obtenir ce look de poupée effrayant, mais facile à réaliser.

Maquillage de lapin

Non, ce n'est pas un maquillage de lapin ordinaire. Une peinture cosmétique haut de gamme permet à ce maquillage d'Halloween de se démarquer des autres.

Maquillage Pop Art

Tracez les contours de votre visage avec des lignes noires et des points blancs stratégiquement placés pour imiter votre personnage de BD préféré. Puis enfilez une robe de soirée. Roy Lichtenstein serait impressionné.

Maquillage de chat Cheshire

Couvrez votre visage de maquillage rose à l'aide d'une éponge à maquillage pour ce look de chat Cheshire, en vous assurant de dessiner des rayures félines en rose plus foncé autour de votre visage. Dessinez une bouche exagérée avec un eye-liner noir fin, en peignant les dents en blanc et en remplissant les espaces en noir.