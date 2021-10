4 maquillages de dernière minute pour l’Halloween créés par Cynthia Dulude

Vous ne savez pas encore en quoi vous transformer à l’Halloween? La chaîne YouTube beauté de Cynthia Dulude est une vraie mine d’or et propose plusieurs maquillages d’Halloween à réaliser soi-même.

Avec plus de 668 000 abonnés, la youtubeuse québécoise fait partie des nombreux Canadiens qui créent du contenu pertinent et épatant sur YouTube Canada.

Grâce aux explications claires et limpides de la maquilleuse professionnelle, il est facile de réussir un maquillage – sans y passer des heures – en suivant ses tutoriels beauté!

Selon les costumes d’Halloween les plus recherchés au Québec cette année, les déguisements les plus populaires devraient tourner autour de: Squid Game, Among Us, Mariée cadavérique, Harley Quinn, Cruella, Harry Potter, Velma, pirate, Naruto et vampire.

Vous êtes dernière minute pour vous costumer? Pas de problème!

Cynthia Dulude vous propose 4 maquillages d’Halloween qui risquent de faire fureur:

1. Cruella en 3 looks

Inspirés des looks de l’actrice Emma Stone dans le film Cruella (Craig Gillespie, 2021), la youtubeuse propose 3 différents maquillages pour camper le célèbre personnage. Vous avez le choix entre le look naturel, ténébreux ou glamour!

2. Illusion d’optique: petit visage

Original et ludique, ce maquillage donne l’illusion que le visage est déformé et minuscule. Il suffit de quelques coups de pinceau pour le réaliser, ce qui est parfait si vous êtes pressé!

Comme vêtement, Cynthia suggère de porter un col roulé haut et volumineux qui cache le bas du visage pour parfaire le trompe-l’œil.

3. Bill Turner: Pirates des Caraïbes

Pour ressembler à l’effrayant Bill Turner du film Pirates des Caraïbes, la youtubeuse propose de vous équiper de cire à modeler, de crayons à yeux, de fards en crème (en bâton) ainsi que de faux cils, en plus de coquillages (vrais ou faux) qui serviront à décorer le visage.

Cynthia indique que cette réalisation demande un peu plus de temps qu’un maquillage simple, mais le résultat est spectaculaire!

4. Valak: la nonne

Afin d’incarner le démon Valak qui a pris possession du corps d’une religieuse, il vous faudra, entre autres, de la cire à modeler pour façonner les traits, du latex liquide, du maquillage en bâton noir et de la crème colorée blanche. Pour un regard à glacer le sang, des lentilles cornéennes jaunes feront tout un effet!

Ce maquillage demande de la dextérité, mais le look final est incroyable!

YouTube Canada: une plateforme qui propulse les créateurs d’ici

En plus de partager leur art sans frontière, la plateforme participe à l’économie québécoise en offrant une vitrine exceptionnelle pour les entrepreneurs créatifs locaux. Plusieurs d’entre eux sont même suivis à travers le monde!

En décembre 2020, plus de 450 chaînes canadiennes comptaient plus d’un million d’abonnés et 3 500 chaînes avaient plus de 100 000 abonnés. En 2020, l’écosystème créatif de YouTube a soutenu l'équivalent de 34 100 emplois à temps plein au Canada.. Impressionnant!

Que ce soit pour vous informer, vous divertir ou tout simplement vous inspirer – notamment par la chaîne de Cynthia Dulude –, YouTube Canada est la destination tout indiquée pour y passer des heures!