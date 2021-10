TENDANCES

Des solutions innovantes à la crise du logement, avec Francisco Randez

Au Québec, Il y a présentement un manque de logements abordables ou logements sociaux. Depuis le 1er juillet, quelque 350 ménages ne sont toujours pas logés, selon le FRAPRU (Front d’action populaire en réaménagement urbain). En juin dernier, une enquête du RCLALQ (Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec) révélait que le prix moyen d'un logement à loyer avait augmenté de 8 % en un an dans la région de Montréal et de 12 % dans les régions de Sherbrooke et Trois-Rivières. Francisco Randez s'est penché sur le sujet en rencontrant Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU, et Patrice Groleau, Propriétaire d’agences immobilières. Il nous parle également d'alternatives de locations qu’on voit à travers le monde et d'options d’habitations intergénérationnelles intéressantes.