DIVERTISSEMENT

Être famille d'accueil nouveau docu-réalité porté par Nancy Audet

La série Être famille d’accueil est un docu-réalité porté par Nancy Audet qui met de l’avant la situation des familles d’accueil au Québec. C’est un regard intime sur le quotidien de 5 familles qui ont choisi d’accompagner, de protéger et d’aimer des enfants retirés de leur foyer biologique par la DPJ. Cette série nous permet d'entrer dans le quotidien complexe, souvent éprouvant, mais rempli de résilience, de courage et de bienveillance, des familles d'accueil. On en parle davantage avec Nancy Audet. Voyez Être famille d'accueil, le mercredi 20h, à MOI ET CIE.