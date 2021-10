14 idées pour une fête d'Halloween réussie

Le soir du 31 octobre, décorez votre maison pour qu’elle soit la plus effrayante du quartier et régalez vos petits monstres avec des gâteries sucrées à faire peur.

Stocksy

Bonne nouvelle: cette année, l’Halloween tombe un dimanche, ce qui nous laisse presque toute la fin de semaine pour peaufiner notre mise en scène avant de recevoir les enfants.

Quelques conseils pour un décor vraiment réussi:

Qui dit Halloween dit décor de nuit. Il est essentiel d’installer des sources de lumière pour mettre en valeur les accessoires. On opte pour des luminaires pas trop puissants qui créeront une atmosphère tamisée. On pense aussi à bien éclairer le chemin qu’emprunteront les enfants, surtout s’il y a des marches à monter.

On sélectionne des accessoires d’un format suffisant, en éliminant tout ce qui est trop petit pour être bien visible de la rue. On évite les trop gros écarts de matériaux ou de styles, par exemple des squelettes de facture très réaliste mariés à un chat noir gonflable aux traits enfantins.

On prend soin de ne pas s’éparpiller en achetant des tonnes d’éléments différents ou toute une ménagerie de monstres. Il est préférable de s’en tenir à une ou deux figures vedettes — des sorcières, des pierres tombales dans le gazon, quelques hiboux perchés sur un arbre — pour obtenir un agencement cohérent.

Si notre espace est grand et qu’on possède peu d’éléments, on les regroupe au même endroit pour composer un tableau plus percutant. Par exemple, on décore uniquement le porche de la maison.

Stocksy

Ce superbe aménagement composé de citrouilles et de lanternes peut demeurer en place tout l’automne. Le soir de l’Halloween, on ajoute des toiles d’araignée en coton, des chandeliers et des citrouilles sculptées et illuminées.

Stocksy

Dans cette installation à grand déploiement sur le thème des morts-vivants, des machines à brouillard mettent la touche finale au décor. On peut acheter ce type d’appareil dans les grands magasins ou en louer dans les boutiques d’articles de fête.

Des desserts amusants

Avant de partir à la chasse aux bonbons, quoi de plus agréable que de se retrouver devant une table de desserts inspirés des figures typiques de l’Halloween?

Lisa Björner

Pour fabriquer une chauve-souris, il suffit de former une boucle avec un morceau de ruban noir et de dessiner deux points blancs au centre. On découpe ensuite les extrémités du ruban en forme d’ailes. Pour piquer la chauve-souris dans le gâteau, on la colle sur une tige en métal, une paille en papier ou un cure-dent.

Gâteau citrouille

Lisa Björner

Deux gâteaux cuits dans un moule à cheminée cannelé servent à réaliser cette pâtisserie spectaculaire. Quand ils sont bien refroidis, on les colle ensemble, dessous contre dessous, avec du glaçage au beurre pour créer une forme de citrouille. On glace ensuite le dessus du gâteau avec une ganache au chocolat blanc additionnée de colorant orange. Le pédoncule se modèle dans de la pâte d’amande.

Un truc: si le gâteau ballotte sur l’assiette, on tranche bien droit l’excédent de pâte du dessous, puis on utilise un peu de glaçage au beurre pour fixer notre œuvre sur son plat de service.

Guimauves fantômes

Lisa Björner

Une sucrerie qu’on peut confectionner avec les enfants et à laquelle il est difficile de résister! On fait d’abord fondre du chocolat au bain-marie, puis à l’aide d’une petite louche, on en verse sur les guimauves et on y colle rapidement des yeux en bonbon.

Pour rendre l’ensemble plus dynamique et amusant, on coupe les guimauves de différentes hauteurs avec des ciseaux de cuisine avant de les décorer.

Bouchées momies

Lisa Björner

Ces grignotines ont été fabriquées avec des biscuits en forme de corne de gazelle, mais on peut aussi utiliser des bâtonnets de bretzels, des sections de barres KitKat, des carrés aux Rice Krispies découpés en rectangles, etc.

On fait d’abord fondre des bonbons blancs conçus pour l’enrobage (par exemple les bonbons Meltables de Sweet Tooth Fairy, vendus notamment chez Michaels). On y trempe chaque friandise, puis on la dépose sur du papier sulfurisé. Pendant que l’enrobage est encore humide, les enfants peuvent y coller les yeux en bonbon.

Pour créer l’effet de bandelettes, on se sert d’une petite douille ronde ou, à défaut de poche à pâtisserie, d’un sac de type Ziploc dont on perce un des coins.

Petites bricos

L’Halloween ne serait pas l’Halloween sans une citrouille sculptée et quelques bricolages thématiques.

C’est l’occasion d’aller à la ferme ou au marché et de faire le plein de cucurbitacées avec lesquelles on cuisinera de savoureux pains et potages en novembre.

Pour découper une citrouille comme un pro, on se munit d’un petit couteau souple conçu pour cet usage – même ceux des magasins à un dollar font l’affaire – et l’on prend soin de dessiner les motifs au marqueur avant de commencer la découpe.

En plus de décorer des citrouilles, on n’hésite pas à se lancer dans la réalisation de petits bricolages avec les enfants. En voici trois qui se réalisent sans difficulté.

Arbre macabre

Lights4Fun

Facile et efficace: on peint des branches mortes en noir et on les réunit dans un carré de jute noir. Au fond du carré, on met du sable ou des haricots secs pour s’assurer que la base du bouquet tiendra bien en place. On décore ensuite les branches d’un jeu de lumières à piles ou de quelques ornements suspendus.

Citrouilles-lanternes

Living4Media

Idée astucieuse que celle de transformer des jardinières en supports à citrouille! On ne conserve que l’assiette. On y donne une ou deux couches de peinture cuivrée ou orangée en aérosol. On laisse sécher, puis on y dépose une citrouille. À suspendre dans un arbre ou sur la galerie, à l’aide de crochets.

Mignonnes araignées

Living4Media

Les enfants prendront plaisir à transformer des citrouilles miniatures en araignées. Les pattes sont faciles à réaliser avec des morceaux de cure-pipes qu’il suffit de plier en zigzag. Pour faire les yeux, on fixe des minipompons colorés à la colle blanche.