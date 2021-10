15 idées pour un salon beau et confortable

Quel bonheur de profiter d’un salon invitant où passer de douces soirées de cocooning! Les suggestions qui suivent vous aideront à repenser cette pièce où il fait bon vivre.

1. Plan vert

Living4Media

Un beau vert soutenu instaure une atmosphère raffinée. C’est une couleur intemporelle qui convient bien à une pièce dotée d’un éclairage artificiel. En associant le vert foncé (émeraude, fougère, forêt, etc.) à des teintes opposées comme le violet ou l’orangé — on pense aux tissus, mais aussi aux matériaux —, le décor gagnera en caractère.

2. Gris sur gris

Living4Media

Tout paraît plus chic en gris! Cette nuance mystérieuse ajoute de la profondeur et de l’intensité à un décor. Les finis métalliques, la laque blanche, les tissus de couleur claire et les matériaux tel le marbre sont magnifiés au contact du gris. Cette année, on ose l’associer avec le kaki, une combinaison un brin théâtrale très tendance.

3. Tons vitaminés

Gap Interiors

Chaleureuse et naturelle, la couleur terre cuite a le vent en poupe. Cette nuance originale établit un cadre enveloppant parfait pour le salon. Elle se marie agréablement bien aux velours, au laiton ainsi qu’au bois clair, mais aussi aux teintes plus affirmées, par exemple le bleu canard du canapé montré ici qui apporte une touche de vivacité.

4. Carte blanche

Living4Media

Pour réussir un total look en blanc, il est important de sélectionner plusieurs tonalités qui se valorisent entre elles. Et on intègre des textures naturelles afin d’éviter l’aspect aseptisé que peut provoquer le blanc.

Dans ce décor, les chapeaux de paille, les trois modules de canapé subtilement différents et les tables d’appoint dépareillées forment un ensemble tout en nuances et bien équilibré.

5. Coussins relax

Stocksy

De beaux gros coussins de sol confèrent une allure décontractée et conviviale à un séjour. Et ils deviennent des places assises additionnelles lorsque nécessaire. Parmi la variété des modèles offerts, on choisit ceux qui donneront un supplément de texture à notre environnement.

6. Coup de fraîcheur

iStock

Dans cette pièce, on a meublé un coin perdu avec une plante en pot imposante. Cet ajout de verdure apporte de la vie et un élément de verticalité intéressant. Les plantes de grand format font toujours un bel effet dans le décor. Seules précautions: elles doivent avoir de l’espace pour s’épanouir et un ensoleillement adapté à leurs besoins.

7. Sur un nuage

Living4Media

Lorsqu’il est question d’accessoiriser un salon axé sur le bien-être, rien ne bat un tapis sur lequel chaque pas est une caresse pour les pieds. Trait d’union entre les éléments, le tapis délimite parfaitement la zone détente. On le choisit avec soin, car il influencera aussi le style du décor. Ici par exemple, il suggère un côté sensuel, voire bohème.

8. Plus et mieux

Living4Media

Les poufs incitent à la détente. Et puisqu’ils sont bien plus que de simples repose-pieds, lorsque l’espace le permet, on les multiplie, car ils peuvent servir de sièges supplémentaires ou de tables basses. Dans ce salon meublé en respectant un petit budget, leurs formes rondes s’opposent joliment aux lignes droites du canapé en bois de palette.

9. Populaire modulaire

Gap Interiors

Le canapé modulaire est toujours le favori! Pourquoi? D’abord, il permet de jouer avec les angles selon la superficie dont on dispose. Ensuite, il maximise les places assises lorsqu’on reçoit. Certains modèles constitués de plusieurs modules indépendants peuvent être disposés selon nos envies du moment: un bon choix pour les personnes qui aiment déplacer les meubles!

10. Occupation de l'espace

Living4Media

Lorsqu’on profite d’un salon aux généreuses dimensions, il importe de bien placer les meubles pour en tirer le meilleur, surtout si la pièce dispose de grandes fenêtres qu’on ne souhaite pas masquer. Ici, le canapé délimite l’espace, tandis qu’en face, un rangement faisant aussi office de siège meuble le bas de la fenêtre, mais sans cacher la vue.

Idée intéressante: le foyer n’occupe pas la place centrale, mais son revêtement de brique le met en valeur.

11. Son coin à lui

Gap Interiors

Même le plus élégant des salons perd parfois de son harmonie lorsqu’on y installe le lit et les accessoires favoris du chien ou du chat de la famille. Dans cet aménagement classique aux accents glamour, on a eu la bonne idée de ménager une niche dans la banquette.

L’intégration s’avère adorable, et Pitou s’y sent vraiment chez lui. Reste à savoir s’il se permet quand même de squatter le canapé de temps en temps!

12. Accessoires clés

iStock

Le pouvoir des accessoires prend tout son sens au salon: des petites tables qu’on peut déplacer pour déposer son tricot, ses lunettes ou son café, des coussins contre lesquels s’appuyer ou poser la tablette électronique, un jeté pour se lover devant une bonne série télé... Ce sont là des essentiels qui rendent la pièce fonctionnelle et confortable.

13. Pause lecture

Living4Media

Deux chaises longues, des jetés moelleux, une petite table où poser son bouquin, et voilà un coin lecture pas banal où il fait bon passer le dimanche après-midi. D’autres idées à piquer dans cet aménagement: les luminaires suspendus assez bas au-dessus des meubles et la collection de vases sur le buffet qui crée un point focal captivant.

14. En apesanteur

Living4Media

Synonyme de relaxation, une chaise suspendue (ou même un hamac) apporte une touche amusante dans un décor. Elle en change immédiatement l’ambiance. Avant de succomber, il faut simplement s’assurer d’avoir l’espace de dégagement nécessaire au mouvement de balancement et de pouvoir accrocher solidement le siège au plafond.

15. Petit bonheur

Shutterstock

Ludique tout autant que pratique, le fauteuil poire offre un confort auquel il est difficile de résister. On le voit plus souvent dans les chambres d’enfants, mais il a aussi sa place au salon!

Inventé par la compagnie italienne Zanotta, en 1968, ce siège est depuis proposé par de nombreuses entreprises qui en ont revisité le style et les formes; c’est le cas d’Arico, un fabricant québécois.