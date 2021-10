ENTREVUE

Les nombreux projets d'Anne-Élisabeth Bossé

Elle est présentement en rodage pour Jalouse, son tout premier spectacle d'humour, à voir dès cet hiver. On pourra également la voir au côtés de Roy Dupuis dans la comédie d’horreur québécoise Brain Freeze, à l'affiche le 29 octobre. Dès ce printemps, elle sera la narratrice de l'émission 5 gars pour moi, à TVA et fait partie de la distribution du film Une révision, en plus de sa présence à la radio. On parle avec Anne-Élisabeth Bossé de ses nombreux projets actuels et à venir et on prend de ses nouvelles.

