14 films d’Halloween pour ceux et celles qui n’aiment pas avoir peur

Si certains apprécient les bons vieux films d’horreur terrifiants, d’autres préfèrent avoir une bonne nuit de sommeil plutôt que de passer la nuit à se demander si c’est un monstre dans le placard ou un fantôme dans l’immeuble qui fait craquer le plancher. Il faut toutefois se rendre à l’évidence que trouver un film qui soit divertissant, mais qui ne provoque pas de cauchemars et dont l’intrigue et les personnages sont épeurants, mais pas trop, est plus facile à dire qu’à faire. Sérieusement, est-ce trop demander de célébrer Halloween sans avoir peur de s’endormir seul?

Heureusement pour vous, nous avons épluché une effroyable sélection de films d’Halloween et avons sélectionné les meilleurs pour ceux et celles, petits et grands, qui apprécient être (légèrement) surpris, mais qui détestent avoir peur. À votre popcorn!

Abracadabra (Hocus Pocus)

Si ce n’est pas l’un des films d’Halloween préférés de votre enfance, c’est que vous n’avez pas encore regardé Abracadabra. Tout au long du film, nous suivons Max, un adolescent qui a été forcé d’emmener sa sœur faire du porte-à-porte pour la soirée d’Halloween. Cependant, la soirée devient un peu plus excitante que prévu lorsque Max fait revivre les célèbres sœurs Sanderson de Salem, un trio de sorcières dont la mission est de prendre les âmes de tous les enfants du quartier. Oui, il s’agit d’un film pour enfants, mais son mélange de liens fraternels réconfortants et d’un adorable chat noir en fait le film d’épouvante idéal à regarder en mangeant tous les bonbons d’Halloween. Et, avec des noms comme Sarah Jessica Parker et Bette Midler, vous savez que passerez un bon moment. Conseil de pro : si vous êtes d’humeur sorcière cette année, les sœurs Sanderson font un parfait costume d’Halloween!

Bételgeuse (Beetlejuice)

Aucune célébration halloweenesque n’est vraiment réussie sans avoir regardé la meilleure comédie noire de tous les films d’Halloween. Ce film de Tim Burton, sorti en 1988, est un concentré de nostalgie. Il met en scène une jeune Winona Ryder, presque méconnaissable, dans le rôle de Lydia, une adolescente angoissée qui cherche à se venger de son père nonchalant et distrait après la mort de sa mère. En s’associant à un personnage excentrique et malicieux connu sous le nom de Bételgeuse, ils terrorisent toute la maisonnée. À votre bol de popcorn et préparez-vous à passer un bon moment.

La Famille Addams (Addams Family)

Avec ses personnages délicieusement étranges, La Famille Addams ne manque jamais de rire. Avec une chimie indéniable entre les acteurs Anjelica Huston et Raul Julia, connus pour leur mythique scène de tango torride, le couple prouve que l’excentricité doit toujours l’emporter sur la modestie. Huston a été nommée aux Oscars pour son rôle de Morticia, ce qui prouve que le film est fort d’un excellent casting. Un véritable incontournable pour Halloween. À noter que les remakes en version animée sont tout aussi divertissants, surtout pour les plus jeunes.

Amour et Magie (Practical Magic)

Sandra Bullock et Nicole Kidman en sœurs sorcières? Absolument magique. Dans ce petit bijou de film, elles jouent des sorcières qui évoluent dans la société comme des humains normaux, résistant à l’envie d’utiliser leurs pouvoirs, jusqu’à ce qu’elles réalisent qu’elles peuvent utiliser leurs dons mystiques pour contrôler leur vie amoureuse. Comme vous pouvez l’imaginer, le reste de l’intrigue fait de ce film un classique de la comédie romantique et un incontournable pour Halloween.

Les Sorcières d’Eastwick

Comme pour les meilleurs d’entre nous, les choses peuvent mal tourner lorsqu’on cherche l’amour. Dans Les Sorcières d’Eastwick, les trois «sorcières» en question tombent par hasard sur le diable en personne dans leur quête d'un peu de piquant dans une ville remplie de prétendants fades.

Coco

Parfois, un bon film d’Halloween en est un qui donne envie de se glisser dans un pyjama douillet et de siroter un latté à la citrouille épicée. Le film Coco évoque ce désir soudain de retomber en enfance chaque fois qu’on le regarde. Avec des numéros musicaux entraînants, une version Disney de la vie après la mort, et la morale de l’histoire de ne jamais abandonner ses rêves, ce film est une ode à tous les rêveurs.

Coraline

Aucune enfance ne saurait être complète sans avoir regardé Coraline au moins une fois (ou 100!). Bien que le film soit destiné aux enfants, il est juste assez sinistre pour divertir un public plus âgé et aborde des thèmes plus matures, tels que la notion d’identité, l’appréciation de ce que l’on a et les relations avec la famille. Le film suit Coraline, une jeune fille qui s’est vue imposer un déménagement dans une nouvelle ville ennuyeuse avec ses parents, qui semblent tous deux trop occupés pour s’occuper d’elle. Rapidement, la nouvelle maison de Coraline ne s’avère pas si ennuyeuse lorsqu’elle y découvre un portail vers un monde parallèle dans lequel ses parents sont attentifs, amusants et magiques. Cependant, les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être alors que Coraline réalise qu’elle doit non seulement se sauver de cette fausse réalité, mais aussi de sa nouvelle famille. Présenté sous forme d’animation en stop-motion, Coraline est un film aussi touchant qu’effrayant.

Casper le gentil fantôme (Casper the friendly ghost)

Qui de mieux pour passer votre Halloween que Casper le gentil fantôme? Christina Ricci prouve que, même dans sa jeunesse, elle savait assurer dans n’importe quel film d’horreur. L’amitié entre Kat et Casper est adorable, et l’antagoniste du film, jouée par Cathy Moriarty, est le parallèle parfait aux personnages sympathiques. Voilà un très bon film qui saura vous ramener au bon vieux temps où vous partiez encore à la chasse aux bonbons.

Frankenweenie

Ce long métrage familial en stop-motion offre toute l’épouvante fantastique garantie par un film réalisé par Tim Burton. Celui-ci donne une tournure enfantine au conte classique de Mary Shelley en reformulant l’histoire d’un garçon qui ressuscite son chien décédé grâce à l’électricité.

L’étrange Noël de Monsieur Jack (The Nightmare before Christmas)

Qu’il s’agisse d’un film de Noël ou d’Halloween, ne manquez pas de regarder L’étrange Noël de Monsieur Jack pendant les fêtes. Entre-deux parfait pour les festivités de fin d’année, ce film d’animation propose un mélange de fantastique et de festif en suivant le roi des citrouilles d’Halloweentown dans un voyage inattendu à Christmastown.

La mort vous va si bien (Death Becomes Her)

Goldie Hawn et Meryl Streep offrent toutes deux les performances les plus hilarantes de l’histoire d’Halloween dans La mort vous va si bien, une comédie noire où deux amies découvrent le secret de la jeunesse éternelle. Cependant, il s'avère que vivre pour toujours n'est pas aussi simple qu'on le croit.

Les noces funèbres (Corpse Bride)

Un autre film d’animation de Tim Burton, dans lequel Helena Bonham Carter et Johnny Depp incarnent les personnages principaux, Emily et Victor. Le film est apparemment basé sur des événements réels qui se sont produits dans la Russie du XIXe siècle, à une époque où l’antisémitisme était répandu en Europe de l’Est.

Edward aux mains d’argent (Edward Scissorhands)

Mi-horreur, mi-conte de fées, Edward aux mains d’argent est un savant mélange d’horreur et de douceur. Lorsque la création d’un inventeur est laissée inachevée avec des lames à la place des mains, il est recueilli par une gentille fille et sa famille.

Film de peur (Scream)

Si vous ne devez regarder qu'un seul film d'horreur pour Halloween, choisissez Scream. Réalisé par Wes Craven, ce slasher a donné un nouveau souffle au genre à sa sortie en 1996 grâce à son attitude révolutionnaire à l'égard des clichés de l'horreur. Scream offre des cris... mais il le fait avec humour. Avec des références à des scènes de Frissons, La Matrice et Le Projet Blair Witch, ce film est parfait pour faire rire lors d’une fête d’Halloween.