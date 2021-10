Du blanc, du orange et du rouge à moins de 20 $

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc ligérien fait de sauvignon qui est mis en bouteille par un producteur de premier plan!

Touraine 2020

Sauvignon – François Chidaine

Loire – France

Code : 14286521

Prix : 19,15 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une salade de style taboulé, des légumes crus bien croquants ou des huîtres fraîches natures en demi-coquille.

Le talentueux vigneron François Chidaine signe des cuvées de haute voltige coûtant 30, 40 ou même 50 dollars le flacon. Le sauvignon, que je salue ici, est toute une aubaine pour moins de 20 $! C’est franc, bien droit, net, énergique, propre et sans aucune esbroufe techno. Profitez de sa fraîcheur ainsi que de son éclat en buvant la bouteille au courant des 2 ou 3 années suivant son achat.

2. Un vin de macération (vin orange) ontarien à très modeste facture

Skin-Fermented White 2020

The Audacity of Thomas Bright – Arterra Wines

Péninsule du Niagara – Ontario – Canada

Code : 14827519

Prix : 16,95 $

Disponibilités : + de 500 bouteilles en ligne et 250 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,5 grammes

Servir à 12-13 degrés Celsius

À déguster avec : des plats d’inspirations asiatiques. Rouleaux de printemps, dumplings de porc, pad thaï de crevette ou de poulet, etc.

Ce vin orange de la région du Niagara est composé de gewurztraminer et de pinot gris. Sa coloration orangée est assez foncée. Ses parfums de marmelade, d’épices, de noix et de zeste d’agrumes sont très invitants. Le gustatif est enveloppant, sphérique, élancé et de très bon volume. On pourra s’amuser à oublier la bouteille 2-3 ans en cave mais elle ne se bonifiera pas vraiment avec le temps.

3. Un savoureux rouge languedocien majoritairement fait de syrah

Minervois 2018

Le Secret de Mathilde – Château de Gourgazaud

Languedoc – France

Code : 14758824

Prix : 18,85 $

Disponibilités : 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,5 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : une bavette de bœuf ou de bison, des brochettes d’agneau ou une côte de cerf.

Depuis près de 20 ans, j’achète les produits du Château de Gourgazaud les yeux pratiquement fermés et la gamme entière de leurs cuvées ne m’a jamais déçu avec le temps. Cette nouvelle étiquette se nomme Le Secret de Mathilde et vous savez quoi? C’est encore toute une réussite pour le prix. Le haut pourcentage de vieilles vignes de syrah dans l’assemblage offre une très belle expression aromatique et gustative au vin. C’est sudiste, envoûtant et juste bon pour moins de 19$. Sautez là-dessus les amis! Les plus patients pourront l’attendre encore 3-4 ans à l’horizontal dans leur cellier.