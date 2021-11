La création d'un signet à l'aquarelle avec Lysa Jordan

L'aquarelle prend toutes les formes. Vaporeuse, méditative et abstraite, cette forme d'art est accessible à tous ceux qui souhaitent s'ouvrir à cet univers créatif. L'artiste peintre Lysa Jordan partagera, tous les mois, de précieux conseils pour s'initier à l'aquarelle. À vos pinceaux!

Personne n'a besoin d'être un aquarelliste professionnel pour s'initier à cette forme d'art. Du papier, de la peinture et des pinceaux sont tout ce dont vous avez besoin pour vous abandonner à l’aquarelle. Ce mois-ci, Lysa vous accompagne dans la création d'un signet pour agrémenter vos lectures automnales.

Matériel

Étape 1

Avant de commencer votre projet, il est important de couper votre papier afin d’avoir un format ‘signet’ (2x8 pouces). J’ai utilisé une planche à découper et un exacto.

Par la suite, vous pouvez commencer par faire quelques traits plutôt pâles, pour ce tutoriel j’utilise un lilas, pour faire quelques traits en fond.* Pour créer cette couleur, j’ai utilisé un mauve très dense, un peu de bleu, du blanc et je l’ai dilué avec beaucoup d’eau.

Étape 2

Lorsque la première couche d’aquarelle est sèche, j’applique une deuxième couche. J’ai fait pour cet exemple des traits noirs au pinceau. J’utilise moins d’eau pour que mes traits soient plus opaques.

Étape 3

J’applique par la suite une troisième couche, cette fois-ci j’utilise un jaune ocre pour faire quelques feuilles. J’applique plus de pigment et moins d’eau que sur la première couche (le lilas du départ).

Étape 4

J’aime ensuite ajouter un peu de stylo dans ma composition. J’ajoute aussi des traits avec des crayons à l’aquarelle.

Personnellement j’aime suivre les mouvements que j’ai créés précédemment et je m’amuse avec un crayon à les amplifier et leur donner plus de corps. Je cherche à créer une composition intéressante sur mon signet surtout à m’amuser et me détendre.

Voilà! Vous avez un beau signet à l’aquarelle, il est possible de le plastifier si vous souhaitez le conserver le plus longtemps possible.

Bonne création et bonne lecture!

Lysa