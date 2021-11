LE 9H15

La fascinante histoire de la couleur bleue, avec Gregory Charles

Les drapeaux québécois, français, et américain, les toits des villes grecques, ou encore les en-têtes des réseaux sociaux difficile aujourd’hui d’échapper... au bleu! Cette couleur est partout et tout le monde la recherche : tous les étés, des millions de touristes se ruent sur les plus belles plages du monde à la recherche des mers les plus bleues. L’hiver, tous rêvent de skier sous un grand ciel bleu. Mais derrière cette couleur qui fait l'unanimité, il y a une histoire fasciante, qui pourrait vous surprendre! Gregory Charles nous la partage et nous explique les symboles qui y sont associés.