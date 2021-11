Comment aider les enfants à s’adapter au changement d’heure?

Il n’y a rien que les parents redoutent plus que les changements d’heure, ça et les petits pyjamas avec beaucoup trop de boutons. Bien que l’on se questionne toujours à savoir si le changement d’heure auquel nous sommes confrontés deux fois par année est bénéfique ou non, pour les parents, il peut faire des ravages sur l’horaire de sommeil et la routine des tout-petits. Et personne n’a envie de s’obstiner avec un enfant fatigué et grincheux.

Alors que plusieurs attendent avec impatience l’heure de sommeil supplémentaire qui viendra avec le retour à l’heure normale, dans la nuit du samedi 6 novembre au dimanche 7 novembre 2021, les parents de jeunes enfants, eux, savent bien qu’ils n’auront malheureusement pas la chance d’en profiter.

Le problème, c’est que les enfants se réveillent la plupart du temps à la même heure, tous les matins. La raison est fort simple : dû à leur «horloge biologique», s’ils ont déjà dormi les 10 ou 11 heures dont ils ont besoin, ils se réveilleront.

D’ailleurs, lorsque l’heure avance, au printemps, les parents sont confrontés au problème inverse, alors qu’une heure de sommeil leur est enlevée.

Que pouvons-nous faire pour aider les enfants (et les parents) à s’adapter (ou survivre) au changement d’heure?

Commencez à faire des ajustements en amont

Adapter la routine des enfants deux ou trois nuits avant le changement d’heure peut être bénéfique. Par exemple, lors du retour à l’heure normale, essayez de coucher les enfants 15 minutes plus tard un soir, puis 30 minutes le soir suivant.

L’objectif est d’atteindre un ajustement de 30 minutes, soit la moitié du changement d’heure. Certains enfants s’adapteront, d’autres non, mais en les aidant à faire la moitié du chemin, avec un peu de chance, le reste viendra tout seul.

Attendez-vous à ce que la transition prenne une semaine

Avec les enfants, il est possible de changer n’importe quelle routine en une semaine environ, à condition d’être constant.

Vous pouvez apprendre le chiffre 7 aux enfants plus âgés et leur expliquer que s’ils se réveillent avant que l’horloge n’indique 7, ils ne seront pas obligés de se rendormir, mais peuvent «s’amuser» tranquillement dans leur lit. Aidez-vous d’une horloge de style Ooly (un produit québécois!) ou Gro Clock , au besoin.

Évitez de planifier un horaire chargé pour le lendemain.

Les enfants peuvent facilement être «déstabilisés, grincheux et irritables lorsqu’ils essaient de s’adapter à cette nouvelle routine. Ne prévoyez donc pas une journée chargée d’activités le lendemain d’un changement d’heure.

Donnez-vous toutes les chances de réussir. Prévoyez une journée de détente le dimanche, au lieu d’essayer d’accomplir une foule de tâches. Ainsi, ils auront une journée pour s’acclimater avant l’école ou la garderie du lundi.

Bon courage!