L'équipe Salut Bonjour rend hommage aux aînés

Les membres de l'équipe Salut Bonjour rendent hommage à des personnes âgées qui les ont inspiré ou un eu un impact important sur leur vie. Stéphanie Villeneuve nous parle de sa grand-mère Claire, une femme forte et avant-gardiste, qui a été très présente dans sa vie. Mathieu Roy nous parle de son grand-père maternel, Roger, qui lui a appris beaucoup! Sabrina Cournoyer, en plus de saluer sa mamie Georgette, nous partage l'importance de ses rencontres avec des personnes âgées lorsqu'elle faisait du bénévolat auprès d'eux. Charles-Antoine Sinotte nous parle également de sa grand-mère, qui a toujours été auprès de lui lors des moments marquants de sa vie et qui avait une bonne humeur indéfectible. Finalement, Gino Chouinard souligne l'aport de René Derouin, artiste engagé et homme d'exception, qui l'inspire et le fait réfléchir.