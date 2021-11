SI ON S'AIMAIT

Les impacts de la fuite en relation

Pourquoi certains optent-ils pour la fuite pour mettre fin à une relation? Quels sont les impacts des non-dits sur notre partenaire? Louise Sigouin nous en parle, suite à une situation qui surviendra entre Audrey et Dominic, participants à Si on s'aimait. Elle nous explique que d'opter pour ce qu'on appelle le « ghosting » peut avoir des conséquences importantes pour la personne qui le subit et souligne l'importance de bien communiquer en relation. Elle donne également l'exemple de Marie-Denise, qui a choisit de bien faire les choses avec Tim! Voyez plus de conseils de la sexologue Louise Sigouin à Si on s'aimait, du lundi au jeudi, 19h30, à TVA et TVA+.