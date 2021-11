Une 3e hausse des prix à la SAQ cette année

Dès dimanche, ce sont 1901 vins et spiritueux qui coûteront plus cher aux consommateurs à la SAQ. Il s'agit de la 3e hausse des prix cette année et la société d’État prévoit déjà réaliser d’autres hausses en janvier 2022. Par le passé, rappelons que la SAQ effectuait seulement deux hausses de prix annuellement, soit en mai et en novembre. C’est en raison de la crise maritime concernant le transport de la marchandise que la direction a décidé, pour cette année, de revoir sa politique des ajustements de prix. Qu’est-ce que ça veut dire quand la SAQ augmente ses prix? Est-ce qu’on verra une différence ou c’est seulement quelques cents sur chaque bouteille? On en parle avec Philippe Lapeyrie.