LIVRES

8 suggestions lecture pour novembre

Chrystine Brouillet nous suggère 8 livres pour vaincre la grisaille d'automne.

1. Pompières et pyromanes

Martine Delvaux - Héliotrope



Un brillantissime essai de Martine Delvaux, qui refuse de baisser les bras, qui choisit de s’informer et d’accompagner sa fille et toute sa génération pour tenir tête aux décideurs plus intéressés par le profit que la protection de notre avenir. Le fil conducteur de Pompières et pyromanes : le feu sous toutes ses formes. Son histoire, les grandes catastrophes, les joies des feux de camp, l’étrange attitude des chevaux qui ne fuient pas les flammes de leur écurie, l’engagement de Greta Thunberg, la disparition des mouches à feu, le bûcher de Jeanne D’Arc...

Un livre troublant, éblouissant d’éclectisme, porté par une passion communicative et un style d’une parfaite fluidité. BRAVO!

2. La fabrique des souvenirs

Clélia Renucci - Albin Michel

Et si on pouvait numériser nos souvenirs et les mettre en vente à l’encan? Qu’aurait-on envie de se procurer? La montée d’un alpiniste, les mémoires d’une survivante de la Shoah ou serions-nous attirés comme Gabriel par une représentation de Phèdre en 1942? Gabriel qui tombe fou amoureux d’une spectatrice, Oriane Devancière et qui voudra tout apprendre sur elle, recherchant à travers les décennies des traces de la célèbre violoncelliste.

D’une merveilleuse originalité, ce roman nous surprend par la vraisemblance de Memory Project, crédible par la qualité historique qui traverse les souvenirs, par son romantisme fou et par une écriture au charme absolu.

3. Fait par un autre

Simon Roy - Boréal

Réal Lessard, né à Mansonville en 1939 a quitté son village à dix-sept ans. Il rencontre le marchand d’art Fernand Legros qui décèle très vite chez son amant un talent particulier : pouvoir peindre à la manière de Braque, Market, Modigliani, Vlamink. En 1988, Réal Lessard apparaît sur le plateau de l’émission Apostrophes pour parler de son autobiographie L’art du faux. Cet artiste à l’incroyable destin fascine Simon Roy, forcé de s’appeler Simon Dupuis dans sa jeunesse, habité par un sentiment d’imposture. Il se lance sur les traces de Lessard. Pour notre plus grand plaisir! Cet étonnant essai-fiction se lit comme un excellent polar tout en nous obligeant à nous questionner sur la notion de vérité dans l’art. Passionnant!

4. De silence et de loup

Patrice Gain - Albin Michel



Anne, journaliste, fuit un drame personnel en embarquant pour une expédition en Nouvelle Sibérie où la fonte des glaces fait remonter à la surface de reliques inquiétantes du passé. Rien ne se déroule comme prévu : l’Ocean Artic Protect est immobilisé par une tempête glaciaire et s’échoue dans une île où vivent de nombreux prédateurs. Et où la vraie nature des membres de l’équipage se révèle.

Le travail de l’auteur, ingénieur en environnement, apporte une authenticité absolue à ce roman d’aventures palpitant, glaçant les sangs et qui nous fera apprécier notre prochain hiver où le mercure ne descend pas jusqu’à -50...

5. Leur domaine

Jo Nesbo - Série noire Gallimard

Après dix ans d’absence, Carl revient en Islande retrouver son frère Roy, pour le convaincre de s’associer avec lui pour ouvrir un palace dans le bourg modeste où ils ont vécu et où leurs parents sont morts dans un ravin. L’enfant prodige rentre au pays avec ses idées de grandeur et une nouvelle femme. Roy est-il aussi heureux de revoir Carl qu’il l’affirme? Alors qu’il serait tellement moins dangereux de laisser dormir tous les secrets qui pourraient entraîner leur ruine?

Ce thriller où Nesbo décortique les rouages des relations familiales tordues est aussi troublant que palpitant : on ne peut abandonner ce livre obsédant avant la fin la lecture.

6. Je suis l’abysse

Donato Carrisi - Calmann Lévy

Avec un titre pareil, on se doute bien que l’auteur nous entraînera dans de sombres ténèbres et c’est le cas ! Dès le début poignant du roman, on est happés par l’homme qui nettoie, qui se fait invisible pour recueillir des indices qu’il rapporte à Micky son âme damnée. Et par une femme habitée par une détermination peu commune à aider les femmes victimes de violence conjugale. Pourquoi? Et quels drames ont marqué ces deux êtres dont les trajectoires ne devraient jamais se croiser?

En scrutant les effets des maltraitances du passé, Carrisi nous offre un thriller complexe, dur, qui nous pousse à nous interroger sur le mal...

7. Québec 80

Tristan Demers/Jean-Sébastien Girard - Ed. L’Homme

On se souvient tous du cube Rubik, des Filles de Caleb, de l’arrivée du four à micro-ondes (à $800), de Broue et des lunchs au Marie-Antoinette et ce retour aux années’80 fourmille d’informations amusantes, surprenantes, pertinentes sur la politique, la culture, la mode et tout ce qui a fait ces années où l’excentricité colorait notre société. Des entrevues pleines d’humour complètent cet album où les auteurs font preuve à la fois d’autodérision et de nostalgie. On a envie de réécouter Diane Dufresne mais pas de faire la file pour le beaujolais nouveau!!! Un livre où plusieurs photos vous feront sourire...

8. Le bal des folles

Ariane Melone/Véro Cazot d’après le roman de Victoria Mas - Albin Michel

Paris, 1885, Charcot, médecin neurologue, étudie l’hystérie et exhibe ses patientes et leur folie au fameux bal de la Mi-Carême. Mais sont-elles toutes aliénées? Ou plutôt victimes d’emprisonnement arbitraire parce leurs famille? Eugénie, internée sur ordre de son père rencontre les pensionnaires de la Salpétrière et fera pour se libérer d’une société machiste qui broie les désirs d’émancipation des femmes.

Le roman était passionnant, la bande dessinée l’est tout autant et les illustrations d’une poétique douceur semble bercer les personnages sans jamais édulcorer le propos étonnamment contemporain.

Bonus: 5 suggestions de livres jeunesse