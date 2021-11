Petit guide pratique du Black Friday et du Cyber Monday

Le Black Friday et le Cyber Monday lancent le bal des ventes de fin d’année pour de nombreuses familles avides de bonnes affaires pour leurs achats des fêtes. Si vous vous demandez si vous devez foncer dans les allées pour le Black Friday ou parcourir les ventes en ligne pour le Cyber Monday, voici quelques conseils pratiques pour vous aider à tirer le meilleur parti de chacune de ces ventes de fin d’année. Suivez le guide!

Black Friday 2021

Marquez vos calendriers! Cette année, le Black Friday arrive le Vendredi le 26 novembre 2021.

Si les petits articles tels que les vêtements, les produits de consommation et les livres subissent rarement des baisses de prix importantes, le Black Friday vaut quand même la peine de programmer le réveil avant l’aube si vous êtes à la recherche d’articles relativement coûteux comme des appareils ménagers, jeux vidéos, téléviseurs et autres appareils électroniques.

Si les commerçants atteignent à peine le seuil de rentabilité, voire perdent de l’argent sur les offres spéciales, ils le récupèrent lorsque les clients achètent d’autres articles qui ne sont peut-être pas de si bonnes affaires. Tenez-vous-le pour dit!

Voici comment tirer le meilleur parti du Black Friday

Faites une liste de vos achats et suivez de près les prix avant les soldes, afin d’être prêt à sauter sur les articles à emporter et d’être moins susceptible de trop dépenser et de gaspiller de l’argent.

Planifiez votre itinéraire en fonction des articles que vous recherchez et des détaillants à visiter en premier. Certains magasins publient également des plans des magasins afin que vous sachiez exactement où aller pour trouver les produits que vous voulez acheter.

Ne vous faites pas avoir. Il est facile de se laisser prendre par la frénésie des ventes. Méfiez-vous des copies qui et des versions moins chères des produits originaux qui peuvent être dépourvus de caractéristiques essentielles.

Passez au numérique. Même si vous ne faites pas vos achats en ligne, tirer profit de la technologie peut vous aider à économiser. Inscrivez-vous aux alertes par courriel de vos détaillants préférés et suivez-les sur leurs plateformes sociales pour rester à l’affût des offres exclusives.

Les avantages du Black Friday

Si le Black Friday permet de réaliser d’importantes économies sur des articles tels que les ordinateurs et autres appareils électroniques, c’est aussi le moment de faire de grosses économies sur les articles pour la maison.

Des frais d’expédition? Pas si vous faites vos achats en magasin!

Les offres exclusives. Certaines ventes du Black Friday ne sont pas disponibles en ligne ou réservent des surprises qui ne sont pas toujours annoncées. Soyez présent en personne pour profiter d’offres que le Cyber Monday ne pourra peut-être pas égaler.

Les inconvénients du Black Friday

Le principal inconvénient est évidemment le froid, la foule et le chaos. Mais ce n’est pas parce que le Black Friday est traditionnellement synonyme d’achats en magasin que de nombreux détaillants ne proposent pas de ventes en ligne.

Si vous n’avez pas envie de vous réveiller au milieu de la nuit pour affronter la foule et faire la queue, vérifiez auprès de vos magasins préférés si vous pouvez faire tout cela depuis le confort de votre salon.

Cyber Monday 2021

À vos agendas! C’est le lundi 29 novembre 2021 que ça se passe!

Bien que de plus en plus de personnes font leurs achats en magasin et en ligne lors du Black Friday, le lundi qui le suit continue de battre les ventes en ligne du Black Friday.

Pour le Cyber Monday, il n’est pas nécessaire de se réveiller avant le chant du coq. Les détaillants sont souvent mieux approvisionnés en ligne et ils stockent les articles dans leurs entrepôts et non sur les étagères des magasins où l’espace est limité. Ils peuvent également expédier des articles depuis différents endroits pour compenser les manques. De plus, de nombreuses ventes du Cyber Monday commencent même le dimanche.

Voici comment profiter pleinement des bonnes affaires du Cyber Monday

Certains des meilleurs achats du Cyber Monday sont surprenants, qu’il s’agisse de vêtements, de chaussures ou de produits de beauté. C’est également le moment idéal pour acheter des voyages, plus particulièrement des billets d’avion. Les produits Apple et autres produits électroniques sont également des bonnes affaires, ce jour-là.

Ne vous laissez pas tromper par les annonces de réduction. Parcourez le Web pour comparer les prix des articles en vente afin de vous assurer que vous en avez vraiment pour votre argent.

Profitez du Cyber Monday pour faire des achats que vous auriez faits de toute façon. L’un des grands avantages du Cyber Monday est que les magasins proposent généralement des remises en pourcentage qui s’appliquent à plusieurs catégories de produits, ce qui vous permet de bénéficier d’une réduction sur un plus grand nombre d’articles. En plus des remises, il n’est pas rare de trouver des offres de livraison gratuite.

Consultez les politiques de retour. Avant de cliquer sur «acheter», assurez-vous de lire les politiques de retour afin de savoir à quoi vous attendre si le produit ne vous convient pas. La période de retour est-elle prolongée? Des frais de retour ou de restockage vous seront-ils facturés? Devez-vous conserver la boîte d’expédition et l’emballage d’origine?

Analysez les frais d’expédition. Même si la livraison des articles est gratuite à l’achat, combien cela coûte-t-il de les renvoyer au cas où ils ne correspondent pas à ce que vous recherchez? Si vous devez payer les frais d’expédition ou de retour, il peut être plus judicieux de chercher ailleurs, car les frais de livraison pourraient annuler les économies réalisées. Connaître ces détails à l’avance est essentiel pour économiser de l’argent et préserver votre santé mentale.

Les avantages du Cyber Monday

C’est plus pratique. Vous pouvez profiter des offres du Cyber Monday depuis votre canapé, votre lit, n’importe où! Et il n’y a pas de files d’attente interminable.

Le Cyber Monday vous permet de visiter plusieurs magasins à la fois en passant d’un onglet à l’autre sur votre ordinateur. Plutôt pratique si vous voulez trouver le meilleur prix pour un article.

Les inconvénients du Cyber Monday

La plupart des offres sont disponibles dans les magasins, ou même en ligne, le vendredi noir, ce qui signifie que lorsque le Cyber Monday arrive, certaines des meilleures économies sont déjà écoulées. Le Cyber Monday est devenu une sorte d’extension du Black Friday plutôt qu’une vente à part entière.

Comme pour tout achat en ligne, vous n’avez pas la possibilité de voir le produit avant de l’acheter.

Lorsque vous effectuez des achats en ligne, vous êtes en concurrence avec des internautes à l’échelle nationale (voire internationale). Cela peut signifier que les produits soient épuisés avant même que vous n’ayez le temps de passer à la caisse, ou il se peut que votre commande soit annulée dans certains cas.

En conclusion

À moins que vous ne soyez motivé à l’idée de vous battre contre horde de chasseurs d’aubaines en furie après trois heures de sommeil, le Cyber Monday peut vous permettre de trouver les mêmes aubaines et plus, et ce, dans le confort de votre chez vous. Mais surtout rappelez-vous que la meilleure économie que vous pourrez réaliser, c’est évidemment de ne rien acheter!