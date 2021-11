6 règles d’or pour une peau bien hydratée, même en hiver

Avec le retour du temps froid, votre épiderme est aussitôt mis à rude épreuve, alors il est primordial d’apporter quelques ajustements à votre routine beauté afin de garder votre minois bien hydraté en tout temps. Adieu, peau sèche!

Adaptez votre sélection de soins pour la peau afin d'affronter le chauffage à la hausse, le mercure à la baisse et les premiers flocons.

Bien sûr, certains de vos produits chouchous pourront toujours s’intégrer à votre rituel beauté, mais il sera important d’y ajouter des soins performants qui hydrateront votre peau en profondeur.

Suivez ces 6 astuces pour contrer la sécheresse, les démangeaisons et les gerçures tout au long de la saison hivernale:

1. Nettoyez tout en douceur

Getty Images

À l’étape du démaquillage, misez sur une eau micellaire. Les micelles sont de petites particules translucides qui fonctionnent comme des aimants en soulevant tout en douceur les saletés, le sébum et les résidus de maquillage, même les plus tenaces.

L’Eau micellaire nettoyante de Garnier SkinActive est un produit tout-en-un qui a toutes les qualités pour l’emploi. Il suffit d’imbiber un coton démaquillant, d’essuyer doucement votre visage, vos yeux ainsi que vos lèvres et le tour est joué!

Vous souhaitez adopter une solution écologique? Optez pour les tampons démaquillants réutilisables en microfibre de Garnier SkinActive. Vous n’aurez qu’à les laver avec de l’eau tiède et un savon doux après chaque utilisation.

2. Misez sur un concentré d’actifs

Getty Images

L’application d’un sérum représente une étape incontournable pour nourrir votre peau en profondeur, avant de compléter votre routine du matin et du soir avec une crème hydratante. Formulés en ingrédients actifs, les sérums permettent de multiplier les bienfaits des soins qui suivront.

L’hiver est également la saison idéale pour vous dorloter en vous faisant des masques. En feuille, en tube ou en pot, ces soins réconfortants offriront une dose d’hydratation express à votre peau.

3. Privilégiez les soins riches

Getty Images

Comme la peau est plus sujette à la déshydratation en hiver, misez sur des soins enrichis d’ingrédients nourrissants tels que l’acide hyaluronique, le céramide, les huiles végétales et le beurre de karité.

Grâce à trois types de céramides essentiels et à l’acide hyaluronique, la crème hydratante de CeraVe aide à retenir l’humidité et à restaurer la barrière protectrice de la peau. Cette formule unique, développée avec des dermatologues, représente un produit incontournable pour soulager la peau sèche en hiver.

De son côté, la crème barrière Cera Repair de Biotherm, formulée à base d’extraits probiotiques naturels Life PlanktonTM et de céramides, permettra de réparer et d’apaiser votre peau au plus fort de l’hiver. Sa texture légère et sa capacité à combattre les premiers signes visibles de l’âge vous plairont à coup sûr!

Le moment tout indiqué pour appliquer votre crème hydratante? Après le bain ou la douche, puisque la peau humide agira comme une éponge.

4. Utilisez un baume apaisant

Getty Images/iStockphoto

Si vous avez une peau sujette à l’eczéma ou si vous observez une sécheresse extrême à certains endroits sur votre corps, intégrez un soin ciblé comme la lotion pour le corps Lipikar Baume AP+M de La Roche Posay à votre routine beauté.

Appliqué matin et soir, ce baume apaisant – adapté pour les bébés, les enfants et les adultes – est un produit performant qui permet de lutter contre la peau sèche, en plus de soulager les démangeaisons.

5. Hydratez vos lèvres

Getty Images/iStockphoto

Dès les premières semaines de l’hiver, nos lèvres subissent les effets du froid et commencent tranquillement à craquer. Le baume à lèvres devient alors un allié incontournable pour combattre la sécheresse.

Pour un résultat optimal, appliquez une formule exfoliante, au moins une fois par semaine, et hydratez vos lèvres quotidiennement à l’aide d’un baume nourrissant.

6. Protégez votre peau

Getty Images

Avec plus de 80 % des rayons UV qui sont reflétés par la neige, la protection solaire est de mise même en hiver!

Il est donc indispensable d’appliquer une crème solaire dotée d’un indice de protection élevé avant même d’envisager de mettre le nez dehors.

