3 super bouteilles entre 20 et 30 $ chacune

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : Du blanc, du orange et dy rouge à moins de 20$

1. Un blanc grec qui est tout simplement... DÉLICIEUX et IRRÉSISTIBLE !

Malagousia Vieilles Vignes 2020

Ktima Gerovassiliou

Macédoine – Grèce

Code : 11901120

Prix : 27,15 $

Disponibilités : 70 bouteilles en ligne et 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.4 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : un ceviche de poisson ou de fruits de mer, une salade, ou un poke bowl de saumon.

Ce 100 % malagousia possède un éclat, une vivacité et une énergie qui le rend vraiment éclatant de fraîcheur. On craque pour sa vigueur, sa tension, sa pureté aromatique et gustative. Il est 27 dollars vous me direz, mais ça le vaut entièrement car c’est du « vrai bonbon » et vos invités seront assurément séduits en le goûtant. Tirez-lui le bouchon au courant des 2-3 années à venir pour pleinement en profiter.

2. Un vin catalan au profil juteux et intense qui est exclusivement fait de grenache.

Costers del Segre 2018

Garnatxa de Cérvoles – Cérvoles Celler

Catalogne – Espagne

Code : 14784432

Prix : 24,60 $

Disponibilités : 150 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.2 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : un magret de canard, une pièce de bœuf ou un gigot d’agneau.

Ce grenache ibérique issu de vieilles vignes possède un charme fou! Il est engageant, expressif et ses tanins sont présents et bien gras au gustatif. Il est issu d’une culture biologie, sans sucre, sans lourdeur et fort réussi. C’était la première fois que je dégustais ce produit et ce ne sera assurément pas la dernière. Il nous a grandement séduit les papilles. Aucun problème à l’oublier 3-4 ans à l’horizontal dans le cellier.

3. Un rouge de Cahors aussi savoureux que complexe.

Cahors 2018

Réserve de L’Aïeul – Château Eugénie

Sud-Ouest – France

Code : 12723046

Prix : 26,10 $

Disponibilités : 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.8 gramme

Servir à 17 degrés Celsius en prenant le temps de l’aérer au moins 30-40 minutes en carafe.

À déguster : une copieuse tourtière, un ragoût ou du gros gibier cuit lentement à la mijoteuse.

Il y a la cuvée Tradition du Château Eugénie à 16,35$ en magasin, mais il y a également celle-ci qui se nomme Réserve de L’Aïeul à 26,10$. Cette dernière est issue de vignes plus âgées, d’un plus long vieillissement en fût de chêne et de plus petits rendements. Et elle pourra tenir la route beaucoup plus longtemps dans votre cave à vin. On aime sa structure, sa dimension, son olfactif détaillé et complexe, ainsi que sa jolie masse de fruit. Bref, c’est vraiment du super Cahors ! Les plus patients pourront l’allonger encore 10 voire même 12 ans dans leur réserve personnelle.