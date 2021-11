Insomnie : une solution innovante pour retrouver le sommeil

Vous cherchez désespérément une solution pour tomber dans les bras de Morphée en quelques minutes? Avec l’appareil Helight Sleep, la technologie vient à votre rescousse pour retrouver les plaisirs d’un endormissement rapide et d’un sommeil réparateur.

Saviez-vous que la lumière rouge peut favoriser le sommeil? En sachant que, selon Statistique Canada, environ 50% des Canadiens et Canadiennes souffrent de troubles du sommeil, il peut s'avérer intéressant d'explorer cette avenue sécuritaire et naturelle pour dire au revoir à l'insomnie.

Inspirée par les recherches de la NASA – en lien avec le sommeil des astronautes en orbite autour de la Terre –, la technologie brevetée Helight Sleep, dont le design a été conçu au Québec, est unique en son genre. Voici pourquoi!

Contrer les méfaits de la lumière bleue grâce à la lumière rouge

Getty Images

Vous passez probablement beaucoup de temps à l’intérieur où vous êtes exposé à une lumière artificielle et à la lumière bleue des écrans de vos appareils électroniques tels que votre ordinateur, votre tablette et votre cellulaire.

Ce mode de vie engendre un manque de lumière naturelle qui a pour effet de perturber le rythme circadien et la qualité du sommeil.

À l’opposé, la lumière rouge permet de moduler la production cérébrale de mélatonine, une hormone produite par une glande dans le cerveau. Également surnommée «hormone du sommeil», son rôle est en quelque sorte d’aviser votre corps que la nuit est tombée.

Le soir, la lumière rouge pure vous aidera à vous endormir grâce à un effet relaxant tandis que pendant la nuit, en cas d’éveil, elle relancera plus facilement le cycle du sommeil.

Attention ce n’est pas n’importe quelle lumière rouge qui aura cet effet. D’une longueur d’onde pure à 630 nanomètres, cette lumière rouge – spécifiquement calibrée – aura pour effet d’aider votre corps à produire de façon sécuritaire et naturelle la mélatonine.

Un appareil facile d’utilisation

Dans un premier temps, installez l’appareil Helight Sleep sur votre table de chevet ou sur une commode de façon à illuminer le plafond de votre chambre.

Au moment d’aller au lit, éteignez toutes les sources de lumière et activez l’appareil. Ce dernier émettra une lumière rouge pendant 14 minutes pour ensuite s’éteindre progressivement. Après 28 minutes, l’appareil sera complètement éteint, un protocole établi par un médecin expert en troubles du sommeil et Olivier Caselles, physicien médical.

Les cellules photosensibles de l’œil capteront alors cette longueur d’onde à travers vos paupières et favoriseront le processus naturel de production de mélatonine.

Si vous vous réveillez en pleine nuit, vous n’aurez qu’à activer l’appareil à nouveau pour vous rendormir plus rapidement.

Non seulement la technologie Helight Sleep facilite l’endormissement et offre une meilleure qualité de sommeil, mais elle permet également de diminuer le stress et d’améliorer le niveau d’énergie au réveil.

Depuis son lancement, cette solution unique, développée en France et au Québec, gagne des adeptes, dont son fier ambassadeur, l’humoriste et auteur à succès de livres sur le mieux-être, Jérémy Demay.

Vous souffrez de troubles du sommeil ou d’insomnie? Procurez-vous l’appareil Helight Sleep et profitez d’une période d’essai de 30 jours ou argent remis. Avec plus de 10 000 appareils vendus dans toute la province, n’attendez plus pour faire partie des 97 % de clients satisfaits!