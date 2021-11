Consommez moins et surtout, consommez mieux. Avec l’inflation élevé qu’on connaît et le sommet de Glascow cette semaine, est-ce une solution pour un avenir plus sain autant pour la planète que pour notre bonheur et celui de notre portefeuille? Les réflexions de Vanessa Pilon.

